　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

宏碁「雙11狂熱購物節」　指定電競筆電最高下殺萬元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲宏碁「雙11狂熱購物節」　指定電競筆電最高下殺萬元。（圖／宏碁提供）

▲宏碁「雙11狂熱購物節」指定電競筆電最高下殺萬元。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）今（3）日宣布，歡慶Acer雙11狂熱購物節，輕薄Swift 1入門指定款、電競筆電Nitro 5指定款皆有超優特價，尤其搭載RTX2060顯卡具光影追蹤功能的Nitro 5指定款，售價40,900元，超狂下殺萬元，各銷售通路另有限時破盤優惠。

宏碁多款特色商品好康開賣，包括11代輕薄新品Swift 5、Acer ENDURO強固筆電及平板正式開賣、打Game喝的飲料-PredatorShot掠奪者能量飲及宏碁智新(AcerPure Inc.)推出的acerpure cool二合一空氣循環清淨機。

▲宏碁「雙11狂熱購物節」　指定電競筆電最高下殺萬元。（圖／宏碁提供）

▲宏碁「雙11狂熱購物節」購買任一款Acer筆電及桌機週週抽。（圖／宏碁提供）

宏碁雙11好禮成雙從即日起到11月22日期間，購買任一款Acer筆電及桌機，周周抽涵碧樓一泊二食雙人遊，市價20,500元，尤其搭載RTX2060顯卡具光影追蹤功能的Nitro 5指定款，售價40,900元，超狂下殺萬元。

Acer輕薄筆電Swift 1具備的金屬外殼，重量約1.3公斤，方便隨身攜帶，超窄邊框螢幕霧面設計，閱讀舒適，採用Intel Celeron-4100處理器、 最高20小時持久電力、內建256GB SSD及4GB  RAM，售價19,900元，特價15,900元，網購另有限時加碼優惠。

宏碁旗下廣受歡迎的電競產品Nitro 5，指定款-AN515-55-52P4雙11檔期加碼優惠，配備15.6吋144 Hz FHD IPS顯示器，搭載第10代Intel Core  i5-10300H處理器、NVIDIA GeForce RTX 2060顯示晶片，以及8 GB記憶體、512GB SSD，售價40,900元，雙11破盤限時加下殺萬元，3萬元有找。

14吋Acer Swift 5具迷霧綠金屬感新色，搭載最新第11代Intel Core i5處理器，重量約1公斤，輕鬆攜帶；經過Intel Evo平台認證，內建512GB SSD及8GB RAM，觸控螢幕覆蓋一層康寧大猩猩抗菌玻璃，經過專門的製程以減少觸控螢幕及觸控板氣味和汙漬等微生物的滋長，買即享萬元大禮包。

▲宏碁「雙11狂熱購物節」　指定電競筆電最高下殺萬元。（圖／宏碁提供）

▲購買Acer ENDURO N3強固型筆電加送Acer ENDURO專屬軍規後背包。（圖／宏碁提供）

Acer ENDURO N3強固型筆電，機身1.985公斤、24.85釐米厚，輕薄兼具防護特殊設計，用於保護螢幕的康寧大猩猩玻璃，以及獨特的Aquafan防水技術等，同時符合MIL-810G軍規耐用標準和IP53認證，配備頂尖的資安防護措施。

Acer ENDURO N3強固型筆電，內建Discrete TPM獨立式可信賴平台模組、AEMS管理及HDD加密等技術，搭載第10 代Intel Core i5處理器和32 GB DDR4 記憶體及NVIDIA GeForce MX230顯示晶片和512 GB 的PCle Gen3 NVMe SSD，售價40,900元，加送Acer ENDURO專屬軍規後背包。

宏碁10吋Windows強固型平板電腦Acer ENDURO T1，符合MIL-STD 810G軍規耐用標準和IP54國際認證，配有同系列鍵盤將平板變身為10.1吋筆電使用，內建Intel Celeron處理器和64 GB的eMMC儲存空間，售價20,900元。

宏碁8吋Android強固型平板電腦Acer ENDURO T1（ET108-11A-81TF），符合MIL-STD 810G軍規耐用標準和IP54認證，同時搭配可選配件和可編程鍵盤，適合各種特殊環境，售價14,900元。

▲宏碁「雙11狂熱購物節」　指定電競筆電最高下殺萬元。（圖／宏碁提供）

▲宏碁強固型平板電腦。（圖／宏碁提供）

宏碁旗下「PREDATORSHOT掠奪者能量飲」舉辦雙11週週加碼抽活動，即日起至11月22日止，凡購買宏碁掠奪者能量飲的消費者，可至「PREDATORSHOT掠奪者能量飲」活動網站憑發票上網登錄，即可參加週週抽活動，大獎有PS5數位版遊戲機，還有Predator電競耳機、滑鼠等。

此外，宏碁子公司宏碁智新(AcerPure Inc.)推出的acerpure cool二合一空氣循環清淨機，可將髒空氣透過3合1 HEPA濾網淨化後，再透過16公尺的長距送風循環到家中，除了有效過濾PM1.0微粒及99.97%的0.3um懸浮微粒與去除細菌，搭配雙11購物節加碼買一送三大好禮。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
搖擺州喜訊頻傳　川普有自信大贏：我會拿306票以上！
快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普
快訊／拜登拿華盛頓特區！　川普124：122微幅領先
快訊／川普再奪5州鐵票！　124：114領先拜登10票
快訊／拜登奪回主場！紐約州29票全拿　114：101領先川普
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

MagSafe問題多！配12 mini「快充僅12W」　插有線耳機跑更慢

三星釋出SmartThings Find功能 用AR幫你找手機、耳機

宏碁「雙11狂熱購物節」　指定電競筆電最高下殺萬元

超強大充電板「MagSafe Duo」上市指日可待！　韓國已通過合規測試

美國國民「萬用鍋」登台　煮飯燉肉做優格全都會　超平價3700元有找

iPad Air 4 正式開賣啦！　今天下單最快 11/13 到貨

讀墨推出台灣第一台彩色閱讀器「mooInk C」　雙11啟動800台預購

業界唯一雲端原生安全平台　Palo Alto推出Prisma Cloud 2.0

三星搶搭雙11熱潮　祭出全品項5折起、買手機送電視

三星官網洩密！　準備再推新機「Galaxy Note 20 FE」

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

徐智慧一起床消浮腫「狂做翻滾運動」　挑戰性感舞蹈..結果超落漆XD

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

白骨桶屍案逆轉？家屬出面澄清　悔過信曝...死者爸：兒不是小王

婦深夜搭捷運「突昏倒」頭撞石椅 休假警一秒衝上幫CPR！救回一命

MagSafe問題多！配12 mini「快充僅12W」　插有線耳機跑更慢

三星釋出SmartThings Find功能 用AR幫你找手機、耳機

宏碁「雙11狂熱購物節」　指定電競筆電最高下殺萬元

超強大充電板「MagSafe Duo」上市指日可待！　韓國已通過合規測試

美國國民「萬用鍋」登台　煮飯燉肉做優格全都會　超平價3700元有找

iPad Air 4 正式開賣啦！　今天下單最快 11/13 到貨

讀墨推出台灣第一台彩色閱讀器「mooInk C」　雙11啟動800台預購

業界唯一雲端原生安全平台　Palo Alto推出Prisma Cloud 2.0

三星搶搭雙11熱潮　祭出全品項5折起、買手機送電視

三星官網洩密！　準備再推新機「Galaxy Note 20 FE」

追前男友千萬債務做炸彈「炸壞蛋蛋」　賠1800萬判7年半定讞

福特Kuga PHEV全球召回2.7萬台　主因在於電池「受污染」？

澄清圖卡是供黨團立委對外說明使用　政院：未給網軍帶風向

南韓邊境發現「不明人士」越境　軍方發「珍島犬一級」警報

川粉出動大批「川普車隊」選前造勢　佔領道路狂鳴笛引交通混亂

參加同志大遊行遭女韓粉貼文「一副g八臉」　黃捷蒐證提告

美妝雙11超狂優惠！ NARS滿額送高潮腮紅　韓國神仙水最低47折

單點超長熱狗！男店員騷擾「齁~想做什麼」她氣炸…店員下場曝光

工作打給助理「妳會來吧？」　周杰倫只收到一句話冒問號：該換了嗎

高鈺婷：個人無連任黨主席意願　不願讓時力失去好的先機

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

3C家電熱門新聞

iPhone 12 真不耐玩！　實測結果竟較 iPhone SE「短命」

煮飯燉肉做優格 萬用鍋4千元有找

宏碁「雙11狂熱購物節」　指定電競筆電最高下殺萬元

三星官網洩密！　準備再推新機「Galaxy Note 20 FE」

Galaxy「S系列」旗艦新機傳已開始生產　渲染圖顯示有五鏡頭

LINE大當機！照片影片冒全白驚嘆號

雙11小米掃拖機器人4千元有找

蘋果正在開發小型的 Mac Pro　下周將至少登場三款新電腦

iPad Air 4 正式開賣啦！　今天下單最快 11/13 到貨

11月起微軟強制IE退休！　部分網址用Edge才能連

i12 Pro 才買一星期！邊框整條「翹起來」

超強大充電板「MagSafe Duo」上市指日可待！　韓國已通過合規測試

臉書上打這名字　100%刪加鎖

讀墨推出台灣第一台彩色閱讀器「mooInk C」　雙11啟動800台預購

更多熱門

相關新聞

宏碁系列電腦產品銷售亮眼　包辦美國亞馬遜排行榜

宏碁系列電腦產品銷售亮眼　包辦美國亞馬遜排行榜

宏碁（2353）今（2）日宣布，各地線上銷售搶眼，更長期在美國亞馬遜平台保持銷售佳績，其中筆電領域前五名中囊括第一名及第三名，並在前十名筆電排行下，以2台電競筆電機種奪最高單價機種，更在桌機領域銷售第一，還拿下All-in-One電腦冠軍銷售，並在顯示器方面長期維持領先位置。

宏碁子公司搶下PS5銷售代理權

宏碁子公司搶下PS5銷售代理權

宏碁VitaBeauty搶攻美麗商機！　全新膠原蛋白、葉黃素飲品開賣

宏碁VitaBeauty搶攻美麗商機！　全新膠原蛋白、葉黃素飲品開賣

保時捷與宏碁聯名筆電

保時捷與宏碁聯名筆電

台灣不能只有台積電　宏碁董座陳俊聖：就像宏碁不能只有PC

台灣不能只有台積電　宏碁董座陳俊聖：就像宏碁不能只有PC

關鍵字：

宏碁雙11狂熱購物節電競筆電

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

更／拜登翻盤131：124　領先川普

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

2盒499！口罩降價比實名制還便宜

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

即／拜登85：72翻盤川普！

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

高國華偷帶濃妝妹回家過夜！

快訊／川普8票領先拜登！這2州率先開票

拿外送少1隻貓！電梯門開險嚇哭

朴智宣「皮膚病惡化」痛苦輕生

幫罔腰道歉賠償反被嗆！鳳梨怒爆粗口：妳真的不知悔改

勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金　

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

更多

最夯影音

更多
殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道
郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面