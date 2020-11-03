



▲宏碁「雙11狂熱購物節」指定電競筆電最高下殺萬元。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）今（3）日宣布，歡慶Acer雙11狂熱購物節，輕薄Swift 1入門指定款、電競筆電Nitro 5指定款皆有超優特價，尤其搭載RTX2060顯卡具光影追蹤功能的Nitro 5指定款，售價40,900元，超狂下殺萬元，各銷售通路另有限時破盤優惠。

宏碁多款特色商品好康開賣，包括11代輕薄新品Swift 5、Acer ENDURO強固筆電及平板正式開賣、打Game喝的飲料-PredatorShot掠奪者能量飲及宏碁智新(AcerPure Inc.)推出的acerpure cool二合一空氣循環清淨機。

▲宏碁「雙11狂熱購物節」購買任一款Acer筆電及桌機週週抽。（圖／宏碁提供）

宏碁雙11好禮成雙從即日起到11月22日期間，購買任一款Acer筆電及桌機，周周抽涵碧樓一泊二食雙人遊，市價20,500元，尤其搭載RTX2060顯卡具光影追蹤功能的Nitro 5指定款，售價40,900元，超狂下殺萬元。

Acer輕薄筆電Swift 1具備的金屬外殼，重量約1.3公斤，方便隨身攜帶，超窄邊框螢幕霧面設計，閱讀舒適，採用Intel Celeron-4100處理器、 最高20小時持久電力、內建256GB SSD及4GB RAM，售價19,900元，特價15,900元，網購另有限時加碼優惠。

宏碁旗下廣受歡迎的電競產品Nitro 5，指定款-AN515-55-52P4雙11檔期加碼優惠，配備15.6吋144 Hz FHD IPS顯示器，搭載第10代Intel Core i5-10300H處理器、NVIDIA GeForce RTX 2060顯示晶片，以及8 GB記憶體、512GB SSD，售價40,900元，雙11破盤限時加下殺萬元，3萬元有找。

14吋Acer Swift 5具迷霧綠金屬感新色，搭載最新第11代Intel Core i5處理器，重量約1公斤，輕鬆攜帶；經過Intel Evo平台認證，內建512GB SSD及8GB RAM，觸控螢幕覆蓋一層康寧大猩猩抗菌玻璃，經過專門的製程以減少觸控螢幕及觸控板氣味和汙漬等微生物的滋長，買即享萬元大禮包。

▲購買Acer ENDURO N3強固型筆電加送Acer ENDURO專屬軍規後背包。（圖／宏碁提供）

Acer ENDURO N3強固型筆電，機身1.985公斤、24.85釐米厚，輕薄兼具防護特殊設計，用於保護螢幕的康寧大猩猩玻璃，以及獨特的Aquafan防水技術等，同時符合MIL-810G軍規耐用標準和IP53認證，配備頂尖的資安防護措施。

Acer ENDURO N3強固型筆電，內建Discrete TPM獨立式可信賴平台模組、AEMS管理及HDD加密等技術，搭載第10 代Intel Core i5處理器和32 GB DDR4 記憶體及NVIDIA GeForce MX230顯示晶片和512 GB 的PCle Gen3 NVMe SSD，售價40,900元，加送Acer ENDURO專屬軍規後背包。

宏碁10吋Windows強固型平板電腦Acer ENDURO T1，符合MIL-STD 810G軍規耐用標準和IP54國際認證，配有同系列鍵盤將平板變身為10.1吋筆電使用，內建Intel Celeron處理器和64 GB的eMMC儲存空間，售價20,900元。

宏碁8吋Android強固型平板電腦Acer ENDURO T1（ET108-11A-81TF），符合MIL-STD 810G軍規耐用標準和IP54認證，同時搭配可選配件和可編程鍵盤，適合各種特殊環境，售價14,900元。

▲宏碁強固型平板電腦。（圖／宏碁提供）

宏碁旗下「PREDATORSHOT掠奪者能量飲」舉辦雙11週週加碼抽活動，即日起至11月22日止，凡購買宏碁掠奪者能量飲的消費者，可至「PREDATORSHOT掠奪者能量飲」活動網站憑發票上網登錄，即可參加週週抽活動，大獎有PS5數位版遊戲機，還有Predator電競耳機、滑鼠等。

此外，宏碁子公司宏碁智新(AcerPure Inc.)推出的acerpure cool二合一空氣循環清淨機，可將髒空氣透過3合1 HEPA濾網淨化後，再透過16公尺的長距送風循環到家中，除了有效過濾PM1.0微粒及99.97%的0.3um懸浮微粒與去除細菌，搭配雙11購物節加碼買一送三大好禮。