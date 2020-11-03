台灣技優護生實作競賽　弘光護理科獲佳績

▲弘光五專護理科學生胡晏菁（右二）、楊佳晏（右一）參加技優護生競賽獲獎。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

109年度台灣技優護生實作競賽日前登場，全台共有13所大專校院、共27人參賽，首次參賽的弘光五專護理科學生楊佳晏、胡晏菁分別獲得優等獎、甲等獎，其中胡晏菁參賽時正在實習。兩人說，為了想要助人而選擇念護理科，透過比賽學習更多臨床上的經驗，讓未來進入職場，更加精進。

台灣技優護生競賽已經7年，護理系主任雷若莉表示，透過實作技能競賽，提供全國大專院校護理師生相互切磋交流的機會。比賽利用全人客觀結構式臨床測驗（HOSCE），邀請業界資深督導擔任考官及使用標準化病人考試，評測重視護理過程及全人照護，更加貼近臨床實務。

競賽獲得優等獎的五專護理科四年級學生楊佳晏說，媽媽是護理師，曾跟著一起到醫院上班，看媽媽照顧病人，非常了解護理師工作內容，興起「我以後要跟媽媽幫助病患」的念頭，才決定國中畢業後便念護理科。

另一位獲得甲等獎的五專護理科五年級學生胡晏菁，今年2月到醫院實習，這個禮拜才結束實習返校。她說，護理工作很穩定，又想要幫助人，才念護理。不過，念護理科課業壓力大，父母看到她那麼累，一度反對她再繼續念，這次比賽獲獎，用成績說服了父母，「我一定可以做到！」