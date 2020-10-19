弘光語聽系師生到社區　為長者檢查聽力、吞嚥預防失智

▲弘光語聽系師生走入社區幫長輩檢查吞嚥、舌頭肌力、呼吸功能。（圖／弘光科大提供）

記者游瓊華／台中報導

世界衛生組織推估全球每3秒鐘增加一名失智患者，調查也顯示，聽力受損患者罹患失智症機率達百分之69，咀嚼固態食物能預防失智。弘光科技大學語言治療與聽力學系副主任鄭湘君帶領師生走入社區協助長輩預防失智，發揮專業所學到社區幫忙進行聽力篩檢、檢查長輩的吞嚥情形，很多阿公、阿嬤第一次接受檢查，稱讚學生超有愛。

弘光科大通識教育中心服務學習組組長張簡琳玲表示，「協助長輩與家屬了解自我狀態，做為預防與後續治療的第一道防線，這也是長照2.0中資源對缺乏的前端預防保健。」張簡琳玲指出，很多人有一個錯誤觀念，認為長輩吞嚥能力不好，於是多吃流質食物，這樣反而失去咽喉肌肉訓練的機會，透過語聽系師生把專業知識、技能帶入社區，讓長輩還有家屬對於預防失智有更深的了解。

語聽系師生前往天恩社區和興安社區受到長輩歡迎，學生分組服務，有的負責詢問長輩的健康資料，有沒有高血壓等病史，有的幫忙聽力及口腔檢查。語聽系助理教授陳建宏說，學生幫長輩聽力檢查外，還測試長輩的吞嚥、舌頭肌力、呼吸功能，了解長輩日常生活中，吃飯、喝水有沒有什麼影響，可以學習如何與長輩溝通，並提升專業技巧。