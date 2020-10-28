急診醫男友曝光「家人同事全知道」　吳夢夢：知道自己嫁不掉了

▲網紅吳夢夢和醫師男友熊吉。（圖／翻攝吳夢夢IG）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣知名網紅吳夢夢因拍攝AV爆紅，今日任職北部急診室的醫生男友曝光，引來不少網友調侃「只是想玩玩」、「沒人敢娶」。面對酸言酸語，她坦率表示只想過簡單、不用為錢煩惱的生活，對於婚姻不強求也不奢望，「在拍露臉AV的時候我就知道自己嫁不掉了啦，哈哈哈！」

本站新聞〈SWAG夢夢男友曝「北部急診室醫生」〉提到，夢夢AV中的男優是男友熊吉，在北部擔任急診室醫師，談到2人的未來時他說，「目前還沒有想過結婚的事情，我覺得只要兩個人在一起開心就很好。」PTT上就引來不少酸民訕笑，「不想跟妳結婚的意思」、「婚前玩玩的」、「男友果然是聰明人」。

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吳夢夢28日中午坦率表示，在還沒交往的情況下，男生如果知道有個女生家裡負債累累、拍露臉A片、很多親友都看過作品、愛寵物比愛其他人多......「想不想交往是一回事，想不想娶就又是另一回事了。」

▲吳夢夢曾許願想成為「台灣第一女優」。（圖／翻攝吳夢夢IG）

她說，現在嚮往的生活是每天可以睡到自然醒，追漫畫、小說，餵狗、餵貓。去重訓、拳擊或游泳不是為了身材，單純為了運動完的舒爽；毛孩有什麼病痛可以毫不猶豫讓牠們的接受獸醫治療；家裡臨時有什麼需要可以毫不猶豫的拿出存款幫忙。

不過吳夢夢也知道，想過上這樣的「平凡生活」，大概得在這一行拼命工作到被市場淘汰為止。至於另一半熊吉，她坦言他的家人、朋友、同事、學長學弟全都知道了，「他本人也以成為不露臉的AV男優為傲」。

對職業的AV女優來說，有男友其實是生涯上的阻礙，但吳夢夢甘之如飴，「因為他對我很好，比以前拍AV前曾交往的那些都還要更好。」至於未來和婚姻，她沒有太多不切實際的幻想，「結婚的事不強求，我不會奢望，我自己養的（得）起自己。」