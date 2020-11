香港8泛民派遭捕！　蓬佩奧：出於「政治目的」濫用執法權

▲美國國務卿蓬佩奧。(圖/路透社)

記者劉亭/綜合報導

香港1日、2日連續逮捕共8名民主派現任及前任立法會議員,指控在5月8日立法會會議期間,觸犯特權法中有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)2日發表聲明,對此強烈譴責。

蓬佩奧表示,「我們強烈譴責逮捕8名泛民主香港政治家,這種企圖恐嚇民主代表的嘗試,正是香港政府與專制中共共謀的另一個案例,我們與香港人民站在一起。」

▲香港立法會5月8日衝突,8名泛民派人士被捕。(圖/路透社)

蓬佩奧指出,過了6個月之後才對這些立法會議員進行逮捕,顯然是出於政治目的濫用執法;中共試圖摧毀香港的自制以及對人權的尊重。他也呼籲,北京和香港政府尊重香港民眾,通過選舉表達不滿的權利。

香港泛民派8人先後被捕,包含胡志偉、尹兆堅、黃碧雲、許智峯及工黨張超雄、前議員朱凱廸、陳志全及工黨主席郭永健,之後獲准保釋。案件將於5日在香港東區裁判法院提堂。

