11月百貨周慶收尾！新光三越站前店祭「全館滿2千送200」　買雙鞋就有回饋

▲新光三越站前店周慶11月中開跑，祭出全館單筆消費滿2千元就回饋。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

今年因疫情許多百貨都調前周慶促銷，新光三越旗下最後一波周慶，從11／12至11／28期間登場，祭出新光三越體系全館最低回饋門檻，單筆消費滿2,000元送200，與化妝品滿額回饋門檻相同，等同買2條口紅或是一雙鞋就能享回饋，同商圈的京站時尚廣場周慶，也即將在11／18正式登場。

上半年疫情累積的購物慾望，在下半年周慶爆發，許多百貨通路也將原本周年慶檔期提前，連最後「收尾」的台北車站商圈，包括新光站前店與京站時尚廣場，也都提前約半個月開跑，今年為催客搶人潮，新光三越全台祭出全館滿額低門檻，單筆消費滿3,000元即可回饋，最後一波站前店更加乾脆，把全館回饋門檻調降跟化妝品相同，單筆消費滿2,000元即可獲200元抵用券，是周慶史上最低回饋門檻。

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11月周年慶重頭戲，主要落在東區商圈與台北車站周邊，11／5 SOGO台北3店周慶開跑，主打化妝品特惠組與精品，11月下半則由新光三越站前店、京站時尚廣場接手，與SOGO主打精品高客單回饋不同，新光三越台北站前店祭出全館單筆2,000元回饋，也比其他新光三越分店的滿3,000元送300方案門檻更低。

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站前店表示，此波主打化妝品最後囤貨機會，特惠組數比去年增加1成，還有從年初延宕至年底的婚宴潮，所需商品包括家電、嬰幼與床墊等，還有即將迎來低氣溫，保暖商品與服飾也推出促銷。

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新光三越站前店周年慶從11／12至11／25推出全館、化妝品單筆消費滿2,000元送200元抵用券；大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送500元抵用券，首7日11／12至11／18會員可享單筆滿萬送1,000元抵用券。

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SOGO台北三館周年慶也將在11／5開跑，忠孝館化妝品首度推出消費滿6,000元送800元抵用券回饋，主打精品的復興館則推消費滿2萬元送2,000元，此外針對高端消費滿額禮，大手筆祭出除濕機、無線吸塵器、烘烤爐、氣炸鍋等實用家電吸客。

▲SOGO周年慶祭出Hello Kitty來店禮（下），與新光三越的皮卡丘來店禮（上）互別苗頭。