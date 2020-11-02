駕駛昏睡竟是通緝犯　搜出「可供千人吸食」毒品+2槍19彈

記者林悅／台南報導

台南市警四分局育平派出所警網，2日上午在安平區育平路上，發現一輛小客車停於路中形跡可疑，經上前破窗查獲王姓男子持有大批毒品及改造手槍，警方當場逮捕王嫌，全案由警方擴大偵辦中。

▲台南市警四分局育平派出所警網，在安平區育平路上，發現一輛小客車停於路中察覺有異，經破窗查獲王姓男子持有大批毒品及改造手槍，全案擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局育平派出所警網，2日上午7時47分許，在安平區育平路上，發現一輛小客車停於路中察覺有異，經察看時發現該車遭報侵占，且有人昏睡於駕駛座，經員警拍打車窗無法喚醒，為確保人命安全，警方破窗查看，並通知救護車到場，王姓男子被警方叫醒後，警方發現車上包包內有大批毒品，後車廂起獲改造槍枝，王嫌見狀想逃跑，被員警壓制在地依法逮捕。

警方將王嫌帶返所內清查，發現30歲王姓犯嫌現為法院通緝中，經員警初步清點查扣之毒品重量，第一級毒品海洛因224.85公克、第二級毒品安非他命434.7公克、第二級毒品一粒眠357顆、第二級毒品搖頭丸59顆、第二級毒品大麻5.5公克、第三級毒品愷他命0.35公克、毒品咖啡包132包、改造槍枝2支、彈匣4支、改造子彈19顆，大量毒品其中還有一塊海洛因磚，毒品數量之大令人咋舌，也不排除因持有大量毒品，才擁槍自重防身，其查扣之毒品數量，以1天1公克計算，大約可供上千人吸食施用。

據查，王姓犯嫌（台南歸仁人），遭台南地院2020年10月及台南地檢署2020年8月被毒品案通緝中，據其供稱是自己吸食，但以毒品的數量及種類及其所攜帶物品來看，應不僅自用，後續會針對其源頭及可能的販賣行為進一步追查。已採尿，稍晚抽血。認屬毒駕，外觀辨識無酒駕情況，未予酒測。

市警四分局長蔡進閲表示，育平派出所員警認真執勤，對於轄內可疑人車皆能詳加盤查，同樣在2年前亦由副所長帶領同仁，在線上巡邏勤務中查獲過大量毒品，淨化轄區治安不遺餘力，此次查獲大量毒品給予高度肯定，另已責請偵查隊深入追查、向上溯源，貫徹黃偉哲市長反毒決心，減少因毒品而衍生之其他刑事案件，以淨化台南市治安，維護民眾生命財產安全。

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