快訊／專找30歲以下處女…淫教主少龍涉猥褻6女遭裁定續押

▲徐男涉猥褻6女不認罪，在押4個月後，於13日到北院應訊請求交保。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

中華中正黨榮譽主席徐浩城（少龍）在疫情期間，稱歌聲可治肺炎遭調查，不料他創辦華興靈修中心，多年來涉嫌宗教詐財騙色的犯行也被踢爆，他招收30歲以下處女組成的「仙女班」中，有成員控訴遭少龍以靈修名義性侵，若不從則被威脅將「灰飛煙滅」，北檢12日依強制猥褻、性侵未遂等罪起訴徐浩城，北院13日裁定續押禁見。

徐浩城涉嫌自2016年起，要信徒物色30歲以下、沒有性經驗的女信徒加入「仙女班」，並立下「宮女宣誓詞」，要仙女班成員「終生獻身是至上道主的新娘」；仙女們白天時，被安排在徐的電子檢驗公司上班，晚上就回到北市文山區的靈修中心住宿，平時也被禁止與家人或外人聯繫。

▲徐男籌組仙女班後，明定仙女們要「終生獻身」。（圖，資料照／記者張君豪攝）

部分仙女控訴，曾在徐男召見時，被要求脫衣供他搓吸胸部、強吻，仙女們異性經驗少，又懼怕教主的威信，只能嚇傻僵在原地；一名仙女控訴，徐男獨處時稱「精液射給妳可提升修行」，又強調「破處」可達靈性境界，幾度嘗試卻「硬不起來」才作罷，徐男遭逮時，對此相當不服氣，反批是受害人「陰氣太重」才讓他不舉。

仙女班的成員們，多數小時候就跟著父母來道場，徐男的威信也在多年來，深植於她們心中，加上在封閉的小圈圈內，不聽話不僅被威脅踢出，更被扣上影響家人修行的罪名，受害往往只能無奈吞忍，即使案件爆發後，也因徐男宗教「經營有成」，除部分信眾死忠跟隨外，也有仙女替教主說話、反與父母為敵。

▲徐男另涉藉鼓吹末日降臨，要信眾們捐款買太空梭到靈性世界，最後卻只買了個模型打發。（圖，資料照／記者張君豪攝）

檢調於6月16日搜索徐男住處、華興靈修中心，當場查獲8000多萬元現金，調查下發現，徐男另涉嫌藉鼓吹末日降臨，要信眾捐款買太空梭前往靈性世界，又販售各式「加持」過的神像，目前正另案調查吸金詐財案。

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