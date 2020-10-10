洗髮耳朵進水「單腳跳100下沒用」　1招長知識：千萬別用棉花棒

▲原PＯ只好先暫時塞衛生紙！（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

相信不少人耳朵進水，無奈怎麼單腳狂跳，水滴就是出不來的窘境！一名妹子哀號，瘋狂跳了100下，結果水滴還卡在耳朵。文章曝光後，網友建議「以水引水」神招，「先把頭側仰，有水那邊耳朵朝上，然後再倒一些水進去，感覺到跟耳朵裡面的水合在一起的時候，在轉向倒出來，我游泳耳朵進水都這樣。」

一名女網友在臉書《爆廢公社》崩潰呼求，昨（9）日只是洗個頭髮，一時疏忽導致耳朵進水，無奈單腳跳了100下，害得她骨頭都快散了，偏偏「頑固水滴」就是不出來，因此原PO向過來人哀求「有沒有人有其他方法？」

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照片可見，原PO已把衛生紙捲成長條狀，接著塞進耳朵，希望能把水滴吸出來。文章曝光後，答案長知識了，有達人分享以水引水的方法，「耳朵進水，用一滴水就可以讓進水自行流出。譬如右耳進水，用右手掌淋濕（越濕越好，要有水珠），然後頭往左傾斜，再把右手抬起來到右耳洞口，讓水珠滑入耳洞，讓耳朵裡面的水和水珠接觸的當下馬上把頭往右傾斜，進水就會跑出來了」、「滴眼藥水到耳朵裡，或食鹽水，醫師教的」。

其他人也分享小撇步，「別自己用！建議去耳鼻喉科，醫生會幫你用儀器吸出來，比較安全，我之前也這樣過」、「看到一些專業方式，害我以前都在浴室大跳特跳，還以為來到了夜店狂嗨」、「跳的時候角度很重要」、「進水的耳朵朝床上敲幾下，就會出來了，前題床要是軟的唷」。

▲熱心網友分享方法！（圖／翻攝爆廢公社）



值得注意的是，靠棉花棒解救，小心成為反效果，「我都棉花棒慢慢挖到深處，就吸得到水了」、「我都把衛生紙弄尖戳進去吸」、「千萬不要用棉花棒挖啊，不然之後你吞口水都會痛，會持續一段時間喔，曾經感冒時去看診時順便問醫生，醫生告訴我，很多人都喜歡洗澡完吹完頭髮挖，然後發炎，那一次後就不敢了也沒有發炎過了，可以試著用吹風機吹乾一下，還是去走路曬太陽讓水跑出來」。

過去本站曾報導《別用棉花棒！醫獨授「耳朵進水」3招速速乾 單腳跳屎水秒流出》，弘森診所吳書毅醫師表示，首先嘗試單腳跳一跳；第二，用毛巾將耳朵外的水分擦乾，用手稍微把耳朵拉開，再用吹風機的弱風慢慢將水分吹乾；第三，光是靠著日常的說話、咀嚼與顳顎關節自然活動，耳朵中的水也會慢慢流出。