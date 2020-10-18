手術後妹妹破洞！「下體漏出屎」內褲全濕　她崩潰：隨時都在滴…

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（示意圖／Pakutaso）

▲婦人在大腸癌手術後，產生「直腸陰道瘻管」，下體不斷漏出糞便。（示意圖／Pakutaso）

圖、文／CTWANT

一名70多歲的老婦近日因大腸癌開刀，不料手術後傷口癒合不良，產生了「直腸陰道瘻管」，也就是直腸和陰道間破了洞，導致排泄物漏到陰道，隨時都會有大便滲到底褲上，嚴重影響生活品質。醫生透露，除了大腸癌手術外，子宮、婦癌手術也容易出現類似問題，最慘的情況甚至尿尿、大便全部從陰道流出。

振興醫院婦產部醫師李偉浩在臉書粉專「Dr. 李偉浩 婦女健康諮詢網」分享收治個案，指該位阿姨因為大腸癌開刀，術後傷口癒合不良產生了直腸陰道瘻管，「直腸陰道瘻管就是直腸破了個洞通往陰道，於是大便就會漏到陰道。病患很可憐，隨時隨地都會有大便漏到底褲上，生活品質會很差…」。

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李偉浩表示，為了解決病症，病患必須先接受腸造口（人工肛門）手術，讓排泄物不再通過瘻管，待造口穩定、瘻管變得比較乾淨後，再由大腸直腸外科會同婦產科一起處理，「處理上要分成幾個步驟，先把陰道跟直腸分離，將陰道修補，最後補上皮瓣（因為陰道壁跟直腸壁已經受損變得很薄）以避免破洞再度產生。」

李偉浩在粉專分享收治個案。（圖／翻攝自Dr. 李偉浩 婦女健康諮詢網臉書，下同）

▲李偉浩在粉專分享收治個案。（圖／翻攝自Dr. 李偉浩 婦女健康諮詢網臉書，下同）

醫師提到，年紀大的病患常因陰道萎縮，導致分離陰道跟直腸時，陰道很脆弱、破洞也很容易越裂越大，讓手術難度跟著增加，且術後仍然得持續觀察，之後如果傷口長得好，才有機會把大腸造口關閉，埋回體內。

李偉浩提醒，除了大腸癌手術外，子宮、婦癌手術也同樣容易產生「直腸陰道瘻管」跟「膀胱陰道瘻管」，最慘的甚至出現「膀胱陰道直腸瘻管」，尿液和大便全部都從陰道流出。他也解釋，手術成功與否與病患本身身體狀況、破洞位置跟大小、是否做過放射治療、是否正在接受標靶治療會有關聯。

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