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女大生遭擄殺！同學「樹綁白絲帶」悲曝：有她在的地方就有笑聲

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記者黃子倩、吳世龍、林昱萱／台南報導

就讀長榮大學的24歲馬來西亞籍的鍾姓女大生，10月28日遭梁姓男子性侵殺害，事件發生之後，讓鍾女的家屬、朋友、同學都相當無法接受。對此，鍾女的同學也難過表示，「她一直很活潑開朗，只要有她在的地方就有笑聲...真的很不習慣」。

▲▼女大生遭擄殺！同學「樹綁白絲帶」悲曝：有她在的地方就有笑聲。（圖／記者吳世龍攝）

▲鍾女的同學們在樹上綁上白絲帶。（圖／記者吳世龍攝，下同）

鍾女10月28日獨自要從學校走回宿舍時，遭到梁男擄走性侵殺害，而她遠在馬來西亞的雙親接到消息後悲痛表示，無法接受，希望嫌犯可以一命賠一命，而鍾女的父母也於1日抵台認屍，並依程序領回遺體、取得死亡證明，而鍾母趕到殯儀館後，情緒非常激動，一度在門外大喊，「我不要」。

▲▼女大生遭擄殺！同學「樹綁白絲帶」悲曝：有她在的地方就有笑聲。（圖／記者吳世龍攝）

鍾女遇害之後，也讓她的同學、朋友都感到相當難以接受，「還是覺得像一場夢...一個只要她在充滿笑聲的人不見了」、「很活潑、非常開朗，她在就有笑聲，瞬間很不習慣，從沒想過會有這種事情發生」。另外，也有很多朋友、同學紛紛寫信、送花、在樹上綁上白絲帶來表達對鍾女的不捨與想念。

▲▼女大生遭擄殺！同學「樹綁白絲帶」悲曝：有她在的地方就有笑聲。（圖／記者吳世龍攝）

此外，鍾女的同學們也不捨地寫下信件，難過地表示，「在第一時間看到照片都很不敢相信，也不願意相信，最近我們在整理成果照片，只要有你的身影，還是會忍不住心酸...妳是那麼善良跟樂觀，事到如今再難過也要祝福你，一路好走，相信你會成為一位美麗的天使。」

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