　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【微罪撤假制度之缺1】小馬的故事

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼更生，受刑人，重生。（圖／視覺中國）

▲因為輕微罪行就無條件地撤銷假釋，讓受刑人在監及假釋後努力復歸社會的心血白費。（圖／視覺中國）

儘管曾被判處無期徒刑，小馬（化名）曾經是個對人生抱有希望的人。40歲時，在中國廣州經商的他因走私毒品誤觸法網，在監獄蹲了超過十三年；54歲那年，由於表現良好，得以假釋出獄。

獄中日子不好過，在獄期間，妻離子散，父母雙亡，小馬彷彿一夜白頭。他還記得假釋那天，突然被長官喊到名字，以為犯了什麼錯，結果日夜期盼的那天竟就此到來，他當場喜極而泣。自幼一起成長、經常到獄中探視的胞姊收留了他，想辦法幫他找工作，儘管搬運貨櫃、擺地攤等收入微薄，那八年多的時光，他真切感受到自己是屬於這個社會中的一份子。

然而，一回傍晚擺完地攤後，他難得一次破例與朋友小酌一杯，結果駕車回家途中被攔檢，酒測值超標；儘管當下態度良好，未造成任何事故，仍判處有期徒刑兩個月，得易科罰金。

鑄下錯誤，他懊悔不已，遵守規定繳錢了事；未料不久卻收到法院文書，通知假釋將撤銷，依法必須再度入監，服完無期徒刑殘刑25年外加後罪的兩個月，才有機會再獲評估是否假釋。當下簡直晴天霹靂。那年他已58，無法想像再次面對度日如年的囚禁生活；況且長年飽受疾病之苦，在嚴苛的環境條件下，想活過25年，無疑是過分奢侈的妄想。

第二度入監六年多來，小馬寫給姊姊的信裡，時常提及「人生還能有多少個20年」，字字血淚。像這樣假釋後因犯輕罪再被關上數十年的人，不只小馬一人。依照現行法令《刑法》第78條，在假釋期間犯「有期徒刑以上刑度」的假釋犯，皆會被無條件撤銷假釋，必須服完殘刑，法官並無任何裁量空間。

在這如水泥般穩固的法條底下，仍有不輕易認為理所當然的法官。近年，隨著因微罪被撤銷假釋的案件受到法界討論，官方亦在研擬修法，不少法官針對在假釋過程觸犯微罪的無期徒刑犯，會根據比例原則衡量，判處免刑。於是，部分幸運的假釋犯有機會躲過這不通人情的牢獄之災。然而，有更多的假釋犯，如小馬，持續成為制度下的階下囚，在冷冰冰的法條底下，幾乎失去殘存下去的體溫。

誠心懺悔　曾擁有短暫自由

小馬曾有過兩段婚姻，他與前妻育有一女；接著遇上第二任妻子，也生了一對兒女，然而，走私毒品被逮入獄後，第二任妻子亦負氣和他仳離。母親早在他在中國經商時離世，年邁的父親也在這段長達十三年半的服刑期間去世，姊姊頓時成了他在世上唯一的依靠。

服刑期間，小馬因台北監獄人數過多移監至嘉義監獄，路途遙遠，姊姊從不畏辛勞，每個月都前去探視。「他剛開始，有時候會跟我講說裡面壞人很多。」在她心目中，小馬永遠是那個善良的弟弟，「連小動物他都不會打的。只是他耳朵太軟，別人講幾句好話，他就忘了東南西北，不大有主觀判斷。」

無論究竟是有意為之，還是被朋友構陷，遭判無期徒刑，步入不見天日的牢獄之中，且不知何時能重獲自由，任誰都會恐懼。「那時真的很害怕，完全不知道裡面的遊戲規則。」小馬花了好一段時間才適應獄中的生態，他偶爾會請姊姊多帶點食物去，分給裡面的兄弟們吃。「但我做錯事，被關13年一點也不為過。」雖然恐懼，他不得不面對，也決意誠心懺悔，在獄中工場積極從事勞動服務及社團活動，表現良好，「我唯一只被扣過一次分，是因為離開位置。」

只要是人，必然會嚮往自由，但對於無期徒刑犯而言，假釋之日遙遙無期，時間一久，早已忘卻期待。「那天被叫住，我完全不知道是假釋通過。」在十三年半的漫長歲月之後，小馬在2006年8月順利獲得假釋。離開監獄後，他立刻從鹿草監獄叫了車到機場，搭著往台北的飛機，準備開啟下半輩子洗心革面的新生活。

姊姊收留了他，「我每天都會幫忙買早餐、買菜，也跟著她開始信佛教，初一、十五我們會到松江路的恩主公廟拜拜。」過往黑白的人生，此刻好似突然開始有了色彩；這些真正活著的鮮明回憶，他如數家珍，記得特別深刻，「那段時間雖然不適應，但很知足，就像是從地獄回到天堂。」

假釋遭撤　餘生失去自由

「我有三個小孩，兩個女兒、一個小兒子。第二個太太的手不方便，她只做過會計工作，而且小兒子有點智能障礙，領有殘障手冊。」雖然離了婚，且假釋出獄後挑戰重重，小馬一心想著如何彌補自己的過錯，讓孩子的生活不再那麼辛苦。

假釋後，坐過牢、中年又只有小學學歷，小馬的求職路上四處碰壁，以往擅長的衝床技術也早已不敷使用。但在姊姊的協助下，他做起貨櫃的搬運工及施工人員，時常需要攀高承重，危險性極高，「但薪水比較高，兩家人我都有寄錢過去。」他有空時也會前往第二任妻子位在彰化的家，探望兒女。

然而，好景不常，一次搬運重物時，他不慎失足自二樓外牆摔下，脊椎嚴重受傷；又一日，傍晚騎腳踏車回家途中不幸遭追撞，造成腦震盪、腰椎側彎和膝蓋重傷，他自此再也無法從事粗重工作。在姊姊的建議下，他改至三重、蘆洲等地擺地攤賣衣服，收入雖不若以往，但至少仍能自力更生。

2014年春夏之交的某一天，小馬在早上運動完回家後，接到朋友來電，告知五分埔有個攤位，未來可以在該地擺攤。為丈量攤位尺寸，他下午三點多開著貨車出去，勘查後傍晚和朋友在附近吃米粉湯。溽暑之下，三人開了一瓶台啤，朋友堅持要小馬也共襄盛舉，不然不夠意思。就這次，他沒有推辭。不料在回家路上，行經永吉路及松隆路口時，遇上警察攔檢，酒測值每公升0.36毫克，超出前一個月正式施行的「不能安全駕駛」法律標準。

「當時我意識清楚、態度良好，也沒有傷害到別人的身體或財產。」他誠實向員警表明假釋犯身分，員警請他坦承酒駕，畢竟和販運毒品的前罪沒有關聯，也沒有肇事責任，「繳完罰金就好了」；台北地方法院判其兩個月有期徒刑，得易科罰金。「當初我被收押在信義分局，警察說不可能取消假釋。我沒有尋求協助，想說罰款了事。」5月26日，小馬收到判決書，分期繳納新台幣6萬1000元罰金。

以為事情這樣就了了，沒想到，6月12日，他在上定期的宗教教誨課向觀護人報告近況時，才得知即便犯的是有期徒刑兩個月的輕微之罪，依然喪失假釋資格，至少要再入監服刑25年2個月！意識到事情嚴重，小馬立刻尋求救濟管道，盼能解套，然而，當時已過10天的期限，上訴遭地院駁回；後續兩度抗告，理由也未獲採用。

▲▼心牢，監獄，鐵窗，受刑人，犯人，逃獄。（圖／視覺中國）

▲微罪撤銷假釋的案件受到矚目也引發法界討論，官方亦在研擬修法。（圖／視覺中國）

「我真的從來沒想過會被撤銷假釋……我曾經寫信給立法委員，請他們讓我安樂死，我過得很痛苦，睡覺的時候還是會一直想著這件事。」曾面臨無期徒刑的折磨，小馬比任何人還明白自由的珍貴，如今再度被剝奪自由，那般痛苦的程度簡直難以想像；況且，這一進去，對於當年58歲的他來說，恐怕就是一輩子的事。

老實工人　也曾對人生有望

小馬確實是再平凡不過的人。出身貧寒的他，父母不認識字，不求孩子念到高學歷，只求能養活自己。姊姊在老師幫忙下念到初中畢業；身為么子的他，讀完小學後便出外討生活，在工廠做高危險的衝床工作。

積累一定經驗後，他與朋友至廣州經商，專營電腦外殼製造，「那時在廣州認識一個叫『司徒』的人，幫忙他寄模具回去，結果他在裡面夾帶毒品。」運送毒品牟利，違反當時量刑相當重的《肅清煙毒條例》，一審被判死刑，二審改處無期徒刑。「那時同學還說，李登輝上任後會幫我們減刑，結果沒有。」講起這段往事，也許是陳述過太多次，也可能是太過沉痛，小馬每個細節都記得很清楚；但頭始終擺得很低，直說是丟臉事。

小馬的姊姊談到弟弟，臉上有著藏不住的心疼，「其實我弟弟沒有吸，是跟他合作那個姓馮的要吸、還要買，而且每次都用我弟弟的名義運回來。那年過年期間，我弟在台灣，那個馮先生就把毒品夾在機器裡運回來。機器上面寫著我弟弟的名字，慘了，跑都跑不掉。」

看到弟弟被登門警察抓走，她嚇得魂魄四散，「我想都沒想到他會做這個東西。因為他從小就是那種老老實實做工的人，規規矩矩的，也不吸菸。但是中間的過程，我都不知道，他也沒有告訴我，連他老婆都不知道。」曾經的老實工人小馬，曾經對人生的盼望，卻從這一年出了差錯。接下來，步步錯。

希望落空　求生欲已如殘燭

面對很可能將在獄中度過餘生的命運，小馬雖感不平，但曾抱有希望。由於求助無門，又少有前例可循，小馬姊姊在弟弟二度入監之後，不斷找律師幫忙、找立委和民間單位陳情，為弟弟尋求一線生機。

「原審法官若依法確實查閱陳請人前案資料並寫入犯罪事實中，即可發現陳請人前因毒品案件為假釋中若再判處徒刑，則與本案酒駕毫不相關之毒品假釋將會被撤銷，再重新執行無期徒刑，其一味引用簡易判決處刑書，而未詳細處理細節，才導致本件實質上『罪刑不相當』之結果。」在司改會協助下，小馬向各機關遞交陳情書，陳述事發經過及結果實質上輕罪重判的不合理之處，卻多未獲得回應。

在多數信件如丟入大海的小石子毫無波瀾後，終於在2016年泛起漣漪。

當時的檢察總長顏大和認為該酒駕判決違背法令，於是動用專屬檢察總長的職權，提起刑事訴訟中的特別程序「非常上訴」。姊姊在收到消息後，會面時開心地和小馬分享，「他哇了一聲，就很開心，很期待。」

然而，一絲盼望如泡沫般脆弱，最高法院不到三個月便駁回了上訴，「難認原判決有何違法」的結論，戳破了小馬再獲自由的期待，也讓他幾乎失去了活下去的渴求。窮盡所有其餘法律救濟途徑後，律師在2018年也協助小馬進行最後一搏，針對《刑法》上撤銷假釋的法條提出大法官釋憲案。

姊姊控訴般地向我們說，弟弟二度入獄後，憂鬱症加劇，加上腰椎受傷、關節退化、大腸發炎等舊疾纏身，數度嘗試輕生，「我不騙你，我弟弟瘦了快20公斤。」而訪談過程中，小馬也不只一次對我們表達安樂死的心願，盼能捐贈器官遺愛人間。他隱隱哽咽顫抖著表示，做錯事確實該被關，但應該符合比例原則，喝了一點小酒，就要回去關到死，這教他該如何釋懷？他向我們透露，六年多來，在獄中也曾遇過同樣被撤銷假釋的人，但未曾想過還能做些什麼，畢竟歷經多次希望落空的錐心煎熬，現在早已不敢抱任何期待，過一天算一天。

監所裡的人，大多抱著假釋的希望而活，但小馬已然是監所裡最沒有希望的人。要在這般際遇下保持樂觀，簡直太過艱難。「年紀大了，為了活得有尊嚴，我常常運動練身體，」他告訴我們，他在獄裡熱心助人，還領了4張獎狀，「做得累一點，晚上比較好睡。」他努力想辦法活下去。（本文轉載自民間司改會

●黃銘彰，司改會監所小組志工。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
曾祝台南擄殺變態魔「生日快樂」！高市議員回應了
愛車遭撞爛…孫生報警怒揪肇逃者！看「監視器畫面」傻眼
隨機擄殺女大生！變態魔「7件女性內衣褲伴逃亡」　恐怖運屍車曝
乖乖停在機車格「卻收4張罰單」！他一看監視器氣炸
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

陳惠敏／微罪撤銷假釋　悛悔實據還在嗎

林俊宏／撤銷假釋制度之缺—輕罪重罰或不罰輕罪

周宇修／微罪判免刑不該看運氣　輕重不分的假釋撤銷

獨／法內情孝子版！假釋中兼2差奉養重病老母　酒駕判2月「3鄰居做證」改免刑

殺人犯假釋酒駕大逆轉免刑　法官：他酒測值0.51毫克不算喝太多

男無期徒刑假釋酒駕被逮　照顧妻女「融入社會」獲判免刑

【微罪撤假制度之缺1】小馬的故事

遭報導成衣廠商詐貸　「H2O」正牌公司澄清

遭控運毒冤判18年定讞　陳火盛入獄8年多終獲清白之機

馮美珊／房客一氧化碳中毒　房東也有法律責任

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

神人玩紅不讓機開大絕「全清台」迅速一按...抱 iPhone12回家！

29歲朱冠甍上尉殉職女兒剛周歲　父親節駕5288戰機說要多陪爸媽

蕭亞軒想念過世媽媽：很多事我一直逞強　黃皓暖心「我家人就是你家人」讓她淚崩

夏如芝生完1個月「51KG比產前還瘦」　張捷心疼老婆「親餵漲奶」學通乳按摩

【微罪撤假制度之缺1】小馬的故事

遭報導成衣廠商詐貸　「H2O」正牌公司澄清

遭控運毒冤判18年定讞　陳火盛入獄8年多終獲清白之機

馮美珊／房客一氧化碳中毒　房東也有法律責任

新iPhone手機≠通用舊款！機身尺寸比較小...小心滑落摔機

「國家祈禱早餐會」逼退蔡英文信件全文曝　警告無法確定現場秩序

殺你就像捏死螞蟻！陸7男女被綁架至境外凌虐…警驚呆：尺度超大

湖人主場伸狼爪！　普伊格整季沒球打還遭指控性侵

亮・珠寶／懶人穿搭也時尚　多圈手環一只搞定

保時捷新年式「E-Hybrid」加大鋰電池　純電續航、油耗再提升

長榮「戀愛班機」年底3節日空中聯誼　浪漫脫單1人出國2人回國

模擬攻台？陸沙漠「神秘基地」空拍照曝光...竟完美複製清泉崗

董至成公開「給前妻道歉信」婚變淚崩：想把老婆再追回來

曾祝台南擄殺變態魔「生日快樂」！高市議員回應了

法律熱門新聞

遭報導詐貸　「H2O」正牌公司澄清

遭控運毒冤判18年定讞　陳火盛獲再審

誆女大生助開天眼　男二審遭重判

性侵友人國中女兒　判刑定讞

馮美珊／房客一氧化碳中毒房東也有事

花蓮法警性侵同事案　判3年定讞

【微罪撤假制度之缺1】小馬的故事

獨／不要掙扎，我要O了　性侵得逞

《攏ㄟ過去》更生人A MOON單曲首發

「妳長得很漂亮」　摸乳狼警假辦案脫褲硬上

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

持刀逼女無套騎乘　白嫖男二審判刑

更多熱門

相關新聞

父母虐殺3子女　再判刑9年、7年半定讞

父母虐殺3子女　再判刑9年、7年半定讞

雲林李氏夫妻在6年內狠心虐殺3名子女後，再將3具屍體棄屍，兩夫妻甚至又生了1男1女，頂替身分，並遷戶口到新北市。最高法院先前將兩夫婦分別判刑6年2月、3年6月定讞，並將部分案情撤銷發回更審。更審將兩夫婦再判刑9年與7年6月。全案再上訴最高法院，最高法院30日駁回上訴定讞。

快訊／台開案更五審　趙建銘獲判3年8月

快訊／台開案更五審　趙建銘獲判3年8月

遭報導詐貸　「H2O」正牌公司澄清

遭報導詐貸　「H2O」正牌公司澄清

就要假釋卻綠光罩頂！優良受刑人越獄原因曝

就要假釋卻綠光罩頂！優良受刑人越獄原因曝

遭控運毒冤判18年定讞　陳火盛獲再審

遭控運毒冤判18年定讞　陳火盛獲再審

關鍵字：

法律司改人權司改會更生假釋撤銷假釋微罪受刑人監獄顏大和非常上訴

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

身分證920中2碼　黑浮咖啡買1送2

李易弄丟「黃鴻升禮物」急翻：差點喊停車！

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

高鐵吃便當！驚見毛乘客死亡逼視

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

貓咪集體瞪眼倒　怨念噴出螢幕

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

更多

最夯影音

更多
死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」
黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面