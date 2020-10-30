【微罪撤假制度之缺1】小馬的故事

▲因為輕微罪行就無條件地撤銷假釋，讓受刑人在監及假釋後努力復歸社會的心血白費。（圖／視覺中國）

儘管曾被判處無期徒刑，小馬（化名）曾經是個對人生抱有希望的人。40歲時，在中國廣州經商的他因走私毒品誤觸法網，在監獄蹲了超過十三年；54歲那年，由於表現良好，得以假釋出獄。

獄中日子不好過，在獄期間，妻離子散，父母雙亡，小馬彷彿一夜白頭。他還記得假釋那天，突然被長官喊到名字，以為犯了什麼錯，結果日夜期盼的那天竟就此到來，他當場喜極而泣。自幼一起成長、經常到獄中探視的胞姊收留了他，想辦法幫他找工作，儘管搬運貨櫃、擺地攤等收入微薄，那八年多的時光，他真切感受到自己是屬於這個社會中的一份子。

然而，一回傍晚擺完地攤後，他難得一次破例與朋友小酌一杯，結果駕車回家途中被攔檢，酒測值超標；儘管當下態度良好，未造成任何事故，仍判處有期徒刑兩個月，得易科罰金。

鑄下錯誤，他懊悔不已，遵守規定繳錢了事；未料不久卻收到法院文書，通知假釋將撤銷，依法必須再度入監，服完無期徒刑殘刑25年外加後罪的兩個月，才有機會再獲評估是否假釋。當下簡直晴天霹靂。那年他已58，無法想像再次面對度日如年的囚禁生活；況且長年飽受疾病之苦，在嚴苛的環境條件下，想活過25年，無疑是過分奢侈的妄想。

第二度入監六年多來，小馬寫給姊姊的信裡，時常提及「人生還能有多少個20年」，字字血淚。像這樣假釋後因犯輕罪再被關上數十年的人，不只小馬一人。依照現行法令《刑法》第78條，在假釋期間犯「有期徒刑以上刑度」的假釋犯，皆會被無條件撤銷假釋，必須服完殘刑，法官並無任何裁量空間。

在這如水泥般穩固的法條底下，仍有不輕易認為理所當然的法官。近年，隨著因微罪被撤銷假釋的案件受到法界討論，官方亦在研擬修法，不少法官針對在假釋過程觸犯微罪的無期徒刑犯，會根據比例原則衡量，判處免刑。於是，部分幸運的假釋犯有機會躲過這不通人情的牢獄之災。然而，有更多的假釋犯，如小馬，持續成為制度下的階下囚，在冷冰冰的法條底下，幾乎失去殘存下去的體溫。

誠心懺悔 曾擁有短暫自由

小馬曾有過兩段婚姻，他與前妻育有一女；接著遇上第二任妻子，也生了一對兒女，然而，走私毒品被逮入獄後，第二任妻子亦負氣和他仳離。母親早在他在中國經商時離世，年邁的父親也在這段長達十三年半的服刑期間去世，姊姊頓時成了他在世上唯一的依靠。

服刑期間，小馬因台北監獄人數過多移監至嘉義監獄，路途遙遠，姊姊從不畏辛勞，每個月都前去探視。「他剛開始，有時候會跟我講說裡面壞人很多。」在她心目中，小馬永遠是那個善良的弟弟，「連小動物他都不會打的。只是他耳朵太軟，別人講幾句好話，他就忘了東南西北，不大有主觀判斷。」

無論究竟是有意為之，還是被朋友構陷，遭判無期徒刑，步入不見天日的牢獄之中，且不知何時能重獲自由，任誰都會恐懼。「那時真的很害怕，完全不知道裡面的遊戲規則。」小馬花了好一段時間才適應獄中的生態，他偶爾會請姊姊多帶點食物去，分給裡面的兄弟們吃。「但我做錯事，被關13年一點也不為過。」雖然恐懼，他不得不面對，也決意誠心懺悔，在獄中工場積極從事勞動服務及社團活動，表現良好，「我唯一只被扣過一次分，是因為離開位置。」

只要是人，必然會嚮往自由，但對於無期徒刑犯而言，假釋之日遙遙無期，時間一久，早已忘卻期待。「那天被叫住，我完全不知道是假釋通過。」在十三年半的漫長歲月之後，小馬在2006年8月順利獲得假釋。離開監獄後，他立刻從鹿草監獄叫了車到機場，搭著往台北的飛機，準備開啟下半輩子洗心革面的新生活。

姊姊收留了他，「我每天都會幫忙買早餐、買菜，也跟著她開始信佛教，初一、十五我們會到松江路的恩主公廟拜拜。」過往黑白的人生，此刻好似突然開始有了色彩；這些真正活著的鮮明回憶，他如數家珍，記得特別深刻，「那段時間雖然不適應，但很知足，就像是從地獄回到天堂。」

假釋遭撤 餘生失去自由

「我有三個小孩，兩個女兒、一個小兒子。第二個太太的手不方便，她只做過會計工作，而且小兒子有點智能障礙，領有殘障手冊。」雖然離了婚，且假釋出獄後挑戰重重，小馬一心想著如何彌補自己的過錯，讓孩子的生活不再那麼辛苦。

假釋後，坐過牢、中年又只有小學學歷，小馬的求職路上四處碰壁，以往擅長的衝床技術也早已不敷使用。但在姊姊的協助下，他做起貨櫃的搬運工及施工人員，時常需要攀高承重，危險性極高，「但薪水比較高，兩家人我都有寄錢過去。」他有空時也會前往第二任妻子位在彰化的家，探望兒女。

然而，好景不常，一次搬運重物時，他不慎失足自二樓外牆摔下，脊椎嚴重受傷；又一日，傍晚騎腳踏車回家途中不幸遭追撞，造成腦震盪、腰椎側彎和膝蓋重傷，他自此再也無法從事粗重工作。在姊姊的建議下，他改至三重、蘆洲等地擺地攤賣衣服，收入雖不若以往，但至少仍能自力更生。

2014年春夏之交的某一天，小馬在早上運動完回家後，接到朋友來電，告知五分埔有個攤位，未來可以在該地擺攤。為丈量攤位尺寸，他下午三點多開著貨車出去，勘查後傍晚和朋友在附近吃米粉湯。溽暑之下，三人開了一瓶台啤，朋友堅持要小馬也共襄盛舉，不然不夠意思。就這次，他沒有推辭。不料在回家路上，行經永吉路及松隆路口時，遇上警察攔檢，酒測值每公升0.36毫克，超出前一個月正式施行的「不能安全駕駛」法律標準。

「當時我意識清楚、態度良好，也沒有傷害到別人的身體或財產。」他誠實向員警表明假釋犯身分，員警請他坦承酒駕，畢竟和販運毒品的前罪沒有關聯，也沒有肇事責任，「繳完罰金就好了」；台北地方法院判其兩個月有期徒刑，得易科罰金。「當初我被收押在信義分局，警察說不可能取消假釋。我沒有尋求協助，想說罰款了事。」5月26日，小馬收到判決書，分期繳納新台幣6萬1000元罰金。

以為事情這樣就了了，沒想到，6月12日，他在上定期的宗教教誨課向觀護人報告近況時，才得知即便犯的是有期徒刑兩個月的輕微之罪，依然喪失假釋資格，至少要再入監服刑25年2個月！意識到事情嚴重，小馬立刻尋求救濟管道，盼能解套，然而，當時已過10天的期限，上訴遭地院駁回；後續兩度抗告，理由也未獲採用。

▲微罪撤銷假釋的案件受到矚目也引發法界討論，官方亦在研擬修法。（圖／視覺中國）

「我真的從來沒想過會被撤銷假釋……我曾經寫信給立法委員，請他們讓我安樂死，我過得很痛苦，睡覺的時候還是會一直想著這件事。」曾面臨無期徒刑的折磨，小馬比任何人還明白自由的珍貴，如今再度被剝奪自由，那般痛苦的程度簡直難以想像；況且，這一進去，對於當年58歲的他來說，恐怕就是一輩子的事。

老實工人 也曾對人生有望

小馬確實是再平凡不過的人。出身貧寒的他，父母不認識字，不求孩子念到高學歷，只求能養活自己。姊姊在老師幫忙下念到初中畢業；身為么子的他，讀完小學後便出外討生活，在工廠做高危險的衝床工作。

積累一定經驗後，他與朋友至廣州經商，專營電腦外殼製造，「那時在廣州認識一個叫『司徒』的人，幫忙他寄模具回去，結果他在裡面夾帶毒品。」運送毒品牟利，違反當時量刑相當重的《肅清煙毒條例》，一審被判死刑，二審改處無期徒刑。「那時同學還說，李登輝上任後會幫我們減刑，結果沒有。」講起這段往事，也許是陳述過太多次，也可能是太過沉痛，小馬每個細節都記得很清楚；但頭始終擺得很低，直說是丟臉事。

小馬的姊姊談到弟弟，臉上有著藏不住的心疼，「其實我弟弟沒有吸，是跟他合作那個姓馮的要吸、還要買，而且每次都用我弟弟的名義運回來。那年過年期間，我弟在台灣，那個馮先生就把毒品夾在機器裡運回來。機器上面寫著我弟弟的名字，慘了，跑都跑不掉。」

看到弟弟被登門警察抓走，她嚇得魂魄四散，「我想都沒想到他會做這個東西。因為他從小就是那種老老實實做工的人，規規矩矩的，也不吸菸。但是中間的過程，我都不知道，他也沒有告訴我，連他老婆都不知道。」曾經的老實工人小馬，曾經對人生的盼望，卻從這一年出了差錯。接下來，步步錯。

希望落空 求生欲已如殘燭

面對很可能將在獄中度過餘生的命運，小馬雖感不平，但曾抱有希望。由於求助無門，又少有前例可循，小馬姊姊在弟弟二度入監之後，不斷找律師幫忙、找立委和民間單位陳情，為弟弟尋求一線生機。

「原審法官若依法確實查閱陳請人前案資料並寫入犯罪事實中，即可發現陳請人前因毒品案件為假釋中若再判處徒刑，則與本案酒駕毫不相關之毒品假釋將會被撤銷，再重新執行無期徒刑，其一味引用簡易判決處刑書，而未詳細處理細節，才導致本件實質上『罪刑不相當』之結果。」在司改會協助下，小馬向各機關遞交陳情書，陳述事發經過及結果實質上輕罪重判的不合理之處，卻多未獲得回應。

在多數信件如丟入大海的小石子毫無波瀾後，終於在2016年泛起漣漪。

當時的檢察總長顏大和認為該酒駕判決違背法令，於是動用專屬檢察總長的職權，提起刑事訴訟中的特別程序「非常上訴」。姊姊在收到消息後，會面時開心地和小馬分享，「他哇了一聲，就很開心，很期待。」

然而，一絲盼望如泡沫般脆弱，最高法院不到三個月便駁回了上訴，「難認原判決有何違法」的結論，戳破了小馬再獲自由的期待，也讓他幾乎失去了活下去的渴求。窮盡所有其餘法律救濟途徑後，律師在2018年也協助小馬進行最後一搏，針對《刑法》上撤銷假釋的法條提出大法官釋憲案。

姊姊控訴般地向我們說，弟弟二度入獄後，憂鬱症加劇，加上腰椎受傷、關節退化、大腸發炎等舊疾纏身，數度嘗試輕生，「我不騙你，我弟弟瘦了快20公斤。」而訪談過程中，小馬也不只一次對我們表達安樂死的心願，盼能捐贈器官遺愛人間。他隱隱哽咽顫抖著表示，做錯事確實該被關，但應該符合比例原則，喝了一點小酒，就要回去關到死，這教他該如何釋懷？他向我們透露，六年多來，在獄中也曾遇過同樣被撤銷假釋的人，但未曾想過還能做些什麼，畢竟歷經多次希望落空的錐心煎熬，現在早已不敢抱任何期待，過一天算一天。

監所裡的人，大多抱著假釋的希望而活，但小馬已然是監所裡最沒有希望的人。要在這般際遇下保持樂觀，簡直太過艱難。「年紀大了，為了活得有尊嚴，我常常運動練身體，」他告訴我們，他在獄裡熱心助人，還領了4張獎狀，「做得累一點，晚上比較好睡。」他努力想辦法活下去。（本文轉載自民間司改會）

●黃銘彰，司改會監所小組志工。以上言論不代表本公司立場。