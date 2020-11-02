玻璃保護貼一直破怎麼換都無解！重點看「關鍵材質」大幅延長保護貼使用壽命

▲手機螢幕總是碎裂，是時候為它裝備上好的「保護貼」了。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

Apple近期發佈了年度旗艦新機iPhone 12系列，三星等手機大牌也都紛紛推出主打商品，讓年底換機潮已然掀起一股風暴。但現在手機一台動輒3、4萬，必須隨身攜帶難免有時會手滑掉落，讓螢幕碎裂的災情傳出。為了以防「螢幕長蜘蛛網」，許多人都會額外添購螢幕保護貼延長手機使用壽命，讓保護貼逐漸成為手機基本配備。但市面上這麼多種螢幕保護貼，你知道有什麼區別嗎？哪一種才是好選擇呢？

市面上常見的螢幕保護貼有霧面、亮面、3D及2.5D等，每一種款式都有屬於自己的優缺點。但不管品質或種類，這些大多數都以鋼化玻璃作為主要材質，只要是玻璃就會有「破掉」的風險，有時只是撞到邊邊角角，保護貼碎裂蔓延的情況就會越來越慘烈，密密麻麻的「蜘蛛絲」就隨著撞擊越來越多、一發不可收拾。

這是因為玻璃材質的邊角容易集中「應力」，越集中的的地方就會是玻璃越脆弱的地方。此外，即便是Apple今年的iPhone12主打的超瓷晶盾螢幕已經再將防撞的功能加強，只要是玻璃就會有機會破裂，此時知名防摔手機殼品牌犀牛盾推出了全新產品「3D壯撞貼」，受到市場關注。

▲犀牛盾3D壯撞貼獨家複合塑料就算直接彎曲也不會碎裂。

當每次使用玻璃防護貼都一直破裂，其實就該想到許多保護重要部位的物品，像是騎車必備的安全帽、小孩用的餐具，我們都不會使用玻璃材質，就算主打「強化」，但只要一破裂造成的損害可是無法估計，因此我們需要的是一個「不會破的材質」。

一直以來都以「防摔」受到消費者青睞的犀牛盾，在今年推出全新產品「3D壯撞貼」，有別於其他螢幕保護貼以強化玻璃作為主要材料，3D壯撞貼採用獨「家複合塑膠材料比一般玻璃多了延展性，就算拿起來直接折都不會有碎裂的痕跡，不會因為破損就需要更換全新一片，不管是在耐用度、CP值都有亮眼的表現。加上近似玻璃的玻璃的滑順手感，滑起來十分順暢、3D滿版服貼螢幕邊緣的設計，將整支手機完整包覆、保護，最後再植入犀牛盾防摔基因，讓手機就像是多了最堅強的後盾一樣，「不會破」的塑膠材質讓手機螢幕壽命大大延長。

▼3D壯撞貼與玻璃貼實測比較。

3D壯撞貼的出現，就是犀牛盾不斷致力於守護大家手機安全的理念，最終回歸根本，以材料特性解決大部分人遇到玻璃保護貼容易破碎的問題，找到螢幕保護貼的另一種可能。此外，從3D壯撞貼今年推出以來，其實已經有不少Youtuber PO出實測影片，就算使用鐵鎚、鐵球敲擊，也不會有碎裂的問題。

此外，除了能將手機螢幕完美保護好3D壯撞貼外，其他細節當然也要照顧好，現在只要購買3D壯撞貼再搭配任一手機殼，就能享有360元的折扣優惠，讓消費者以最高CP值價格就能入手，全面捍衛手機的安全。

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▼3D壯撞貼敲釘子實測影片。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）