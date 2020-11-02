　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

玻璃保護貼一直破怎麼換都無解！重點看「關鍵材質」大幅延長保護貼使用壽命

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 犀牛盾3D壯撞貼。

▲手機螢幕總是碎裂，是時候為它裝備上好的「保護貼」了。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

Apple近期發佈了年度旗艦新機iPhone 12系列，三星等手機大牌也都紛紛推出主打商品，讓年底換機潮已然掀起一股風暴。但現在手機一台動輒3、4萬，必須隨身攜帶難免有時會手滑掉落，讓螢幕碎裂的災情傳出。為了以防「螢幕長蜘蛛網」，許多人都會額外添購螢幕保護貼延長手機使用壽命，讓保護貼逐漸成為手機基本配備。但市面上這麼多種螢幕保護貼，你知道有什麼區別嗎？哪一種才是好選擇呢？

市面上常見的螢幕保護貼有霧面、亮面、3D及2.5D等，每一種款式都有屬於自己的優缺點。但不管品質或種類，這些大多數都以鋼化玻璃作為主要材質，只要是玻璃就會有「破掉」的風險，有時只是撞到邊邊角角，保護貼碎裂蔓延的情況就會越來越慘烈，密密麻麻的「蜘蛛絲」就隨著撞擊越來越多、一發不可收拾。

這是因為玻璃材質的邊角容易集中「應力」，越集中的的地方就會是玻璃越脆弱的地方。此外，即便是Apple今年的iPhone12主打的超瓷晶盾螢幕已經再將防撞的功能加強，只要是玻璃就會有機會破裂，此時知名防摔手機殼品牌犀牛盾推出了全新產品「3D壯撞貼」，受到市場關注。

▲▼ 犀牛盾3D壯撞貼。

▲犀牛盾3D壯撞貼獨家複合塑料就算直接彎曲也不會碎裂。

當每次使用玻璃防護貼都一直破裂，其實就該想到許多保護重要部位的物品，像是騎車必備的安全帽、小孩用的餐具，我們都不會使用玻璃材質，就算主打「強化」，但只要一破裂造成的損害可是無法估計，因此我們需要的是一個「不會破的材質」。

一直以來都以「防摔」受到消費者青睞的犀牛盾，在今年推出全新產品「3D壯撞貼」，有別於其他螢幕保護貼以強化玻璃作為主要材料，3D壯撞貼採用獨「家複合塑膠材料比一般玻璃多了延展性，就算拿起來直接折都不會有碎裂的痕跡，不會因為破損就需要更換全新一片，不管是在耐用度、CP值都有亮眼的表現。加上近似玻璃的玻璃的滑順手感，滑起來十分順暢、3D滿版服貼螢幕邊緣的設計，將整支手機完整包覆、保護，最後再植入犀牛盾防摔基因，讓手機就像是多了最堅強的後盾一樣，「不會破」的塑膠材質讓手機螢幕壽命大大延長。

▼3D壯撞貼與玻璃貼實測比較。

3D壯撞貼的出現，就是犀牛盾不斷致力於守護大家手機安全的理念，最終回歸根本，以材料特性解決大部分人遇到玻璃保護貼容易破碎的問題，找到螢幕保護貼的另一種可能。此外，從3D壯撞貼今年推出以來，其實已經有不少Youtuber PO出實測影片，就算使用鐵鎚、鐵球敲擊，也不會有碎裂的問題。

此外，除了能將手機螢幕完美保護好3D壯撞貼外，其他細節當然也要照顧好，現在只要購買3D壯撞貼再搭配任一手機殼，就能享有360元的折扣優惠，讓消費者以最高CP值價格就能入手，全面捍衛手機的安全。

 ►►保護手機安全就到犀牛盾官網

《ETtoday新聞雲》網友加碼福利，結帳輸入折扣碼「20MET-3D」再享9折。

▼3D壯撞貼敲釘子實測影片。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

adidas貝殼鞋下殺1111元！官網「快閃特賣」39折起、運動褲6百有找

小7世界巧克力大賞「第二件6折」　40款新品亮相「大金莎」也回歸

每一款都限量！福灣首推「巧克力脆皮雪糕、巧克力啤酒」　超商就能吃到

【廣編】P＆G寶僑家品百人力挺彩虹平權　亞洲首對同婚伴侶「小銘與小玄」攜手同行

玻璃保護貼一直破怎麼換都無解！重點看「關鍵材質」大幅延長保護貼使用壽命

中衛口罩連續12天每日開賣　姐姐蕾絲款限定爆品2時段開搶

帶手機就能進賣場了！好市多APP大改版有「Costco Pay」　亮點一次看

咖啡買1送1只有今天！摩斯「味噌鮭魚珍珠堡」新登場　加碼松露薯條一次吃

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

adidas貝殼鞋下殺1111元！官網「快閃特賣」39折起、運動褲6百有找

小7世界巧克力大賞「第二件6折」　40款新品亮相「大金莎」也回歸

每一款都限量！福灣首推「巧克力脆皮雪糕、巧克力啤酒」　超商就能吃到

【廣編】P＆G寶僑家品百人力挺彩虹平權　亞洲首對同婚伴侶「小銘與小玄」攜手同行

玻璃保護貼一直破怎麼換都無解！重點看「關鍵材質」大幅延長保護貼使用壽命

中衛口罩連續12天每日開賣　姐姐蕾絲款限定爆品2時段開搶

帶手機就能進賣場了！好市多APP大改版有「Costco Pay」　亮點一次看

咖啡買1送1只有今天！摩斯「味噌鮭魚珍珠堡」新登場　加碼松露薯條一次吃

比安非他命毒4倍！新興毒品MMA致死率高　全台扣8千包

iPhone 12 真不耐玩！　實測電力續航竟落後 iPhone SE

喬丹經紀人稱「MJ在當今聯盟場均60分」　Kobe最接近籃球之神

欠53萬醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」無法火化

台灣大賽／統一獅唐肇廷打最好　陳傑憲、蘇智傑熄火　

高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇扺蘇澳

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

市府放墨西哥亡靈節骷髏！2高官反彈「像靈堂」　北市：是偽出國概念

立委痛批就安基金淪為其他部會「小金庫」　提案卡777萬行政費促檢討

「桃園市龜山區」增1例登革熱！20歲多男「發燒、臉部紅腫」確診

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

消費熱門新聞

adidas貝殼鞋下殺1111元

全聯「請支援收銀」口罩限時3天開賣

摩斯咖啡「買1送1」只有今天！

宜蘭最高的五星級飯店

中衛口罩連12天開賣　姐姐款2時段開搶

好市多APP大改版！全新服務一次看

丹寧牛仔金屬藍口罩10/31開賣

雙11暖慶必搶　AirPods Pro秒殺2千有找

小7巧克力大賞　大金莎也回歸

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

期間限定！福灣也出巧克力脆皮雪糕

麥當勞激省優惠券「買1送1」回歸了

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

更多熱門

相關新聞

高齡交通風險高　玉警在代步車貼上反光膠條

高齡交通風險高　玉警在代步車貼上反光膠條

花蓮縣警察局玉里分局為確保長者外出時能行的平安，分局長陳蔚文特別推動「護老專案 」，協助年長者駕駛電動醫療輔助車黏貼反光警示膠帶，增加能見度保平安。

螢幕裂了？鳥奴每次要買5張保護貼

螢幕裂了？鳥奴每次要買5張保護貼

網購手機保護貼　正妹竟遭賣家辱罵

網購手機保護貼　正妹竟遭賣家辱罵

三星S11保護貼曝光！　窄邊框、前鏡頭置中設計

三星S11保護貼曝光！　窄邊框、前鏡頭置中設計

三星S10指紋感測有漏洞！官方證實將盡快推更新解決

三星S10指紋感測有漏洞！官方證實將盡快推更新解決

關鍵字：

犀牛盾3D壯撞貼保護貼螢幕保護貼玻璃保護貼

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面