不只爬108層刀梯！台灣首屆玄門文化研討.....道士與學界對話

▲太玄法師協會道長蕭道賢（右1）和中州大學校長黃思倫（中）等人將進行對談。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

一年一度的道教界盛事、108層刀梯武考將在12月3日起陸續登場，今年除了刀梯之外，還首次邀請學術界舉辦「玄門」宗教文化研討會，由宗教學者與具有實務經驗的神職人員進行座談，中州大學校長黃思倫31日表示，以道教儀式中的扶鑾為例，就有促進社區發展、心理諮商的功能，只是現今已不被重視。

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▲▼一年一度的108層刀梯武考每年都吸引不少人圍觀。（圖／中國武當道教太玄法師協會提供）

成立已有16年的中國武當道教太玄法師協會的道長蕭道賢，29歲開始接觸道教，歷經楊朝潤大師及徐芹廷教授指導，1989年曾到中國拜武當山道教協會會長王光德為師，2019年更以76歲高齡成為玄奘大學宗教與文化學系碩士班研究生，希望未來能為宗教界做出更多的貢獻。

蕭道賢表示，每年舉辦的108層刀梯武考和祈安九皇朝真禮斗科醮，具有消災解厄、掃除瘟疫和安定社會的作用，此外，今年還首辦玄門宗教文化研討會，由協會和玄奘大學合作，邀請中州大學、南華大學、台中科技大學、逢甲大學、輔仁大學及真理大學等學術界共同研討存在於社會、文化脈絡中的傳統道教信仰，讓外界能從多元文化資產的角度，認識流傳千年的道教信仰。

黃思倫說，今年首辦的玄門宗教文化研討會，內容包括八家將臉譜服飾與生物外觀警戒色之關聯研究、當代道士的承擔、淨土宗的源起與流傳、玄天上帝與刀梯文化、生死靈驗等，他並以及道教儀式中的扶鑾為例，以往具有促進社區發展和心理諮商的功能，如今隨著科技發達，已不被重視。

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