陸船囂張越界盜採砂石　蔡壁如籲船隻沒入「炸沉當人工魚礁」

▲民眾黨召開記者會，要求政府正式越界採砂事件。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

大陸抽砂船頻頻進入我國海域非法盜採土石，除危害離島海域生態外，盜砂船的強光、噪音也嚴重影響馬祖民眾的生活品質，民眾黨立委蔡壁如、張其祿30日召開記者會，呼籲正視抽砂危機，要求海洋委員會增加港口資源、海巡單位裝備，改善馬祖海域問題。

為遏止大陸抽砂船越界盜採，行政院29日召開院會，通過內政部、經濟部修法加重刑罰，最高可判7年以下有期徒刑、8000萬元以下罰金，且可視個案沒收、拍賣、變賣等方式處置違法船隻。院長蘇貞昌也指示法務部、海委會、國防部及內政部等各相關單位，通力合作、嚴格執法，持續加強盜採熱點周邊海域巡防勤務，守護國家安全。

民眾黨立委蔡壁如、張其祿30日與馬祖鄉親協會理事長林金官、理事蘇柏豪舉行記者會。林金官說，希望海委會主委李仲威能透過管道向對岸傳達馬祖民眾的心聲，期待對岸能加強海砂採取的治理並約束其船舶。

林金官說，以廈門市劃設採取海砂區域在金門西南方15公里的模式，福州市閩江口是否也有海砂開採的海域，另外也請海委會透過其與對岸機制，是否我方海巡船和對方的海監船，同步執法加強力量。

馬祖鄉親協會理事蘇柏豪認為，徒法不足以自行，在實際執法上，要給海巡強大後盾。馬祖的海巡編制應該提升，第一線海巡弟兄需要更多資源，提升裝備，並增加獎金的激勵機制。另外，也需要提高查扣、拘留的資源和空間，才能有連續執法的量能，有效遏止。

蔡壁如說，上百艘大陸盜採砂石船聚集，噪音、光害問題嚴重，對馬祖民眾日常生活巨大衝擊；這次修法後，船隻可以炸沉作為人工魚礁，一方面復育被破壞的海洋生態，另一方面也讓底拖漁船無法順利作業，不再竭澤而漁。

立法委員張其祿指出，在我國領海內，抓到抽砂船僅能用「加重竊盜罪」和「土石採取法」來裁罰；但若抽砂船是在我國經濟海域犯罪，被抓到的刑責反而比較重。根本問題是台灣目前沒有海洋管理的完整規範，都散落於各部會及法規，台灣作為一個海洋國家，對於海洋事務和規範，應有更完善的法律規範，應修訂完整海域管理法，以完善我國海域管理法制，妥善處理各式各樣的海洋問題。