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解放軍對台行動4可能！　美軍事專家曝「最後關鍵」：必保衛台灣

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▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲解放軍。（圖／CFP）

文／中評社

美國軍事專家分析解放軍對台採取軍事行動可能的四種軍事選項：島嶼封鎖、火力打擊、全面進攻、灰色地帶，認為四種選項各有利弊，風險和成本不同。他認為，如果有足夠時間，解放軍能夠碾壓台灣的懷疑，問題還在於美國是否干預，以及干預的能力如何。

▲▼美軍RC-135W電偵機。（圖／翻攝自美空軍官網）

▲美軍RC-135W電偵機。（圖／翻攝自美空軍官網）

在美國智庫胡佛研究所日前舉行的「2020年台灣在印太地區會議」的第一場在線研討中，該研究所傑出客座研究員、退役四星海軍上將埃利斯（James　O.　Ellis）表示，所有美國與中國大陸的潛在對抗，圍繞台灣的衝突都是關鍵場景，應當成為美軍準備的焦點。美方專家承認讓美軍有能力保衛台灣將是困難的，但他們認為是必要的。

曾在1996年台海危機中擔任被派往台海的美國「獨立號」航母指揮官的埃利斯稱，在台海危機發生後的近25年裡，中國的軍事能力相對於美國有了顯著的提高。直到2000年後前十年的中期，解放軍現代化的累積效應，開始形成對美國地區主導地位的重大挑戰。他希望如果美國介入台海情形，美國的區域夥伴尤其是日本能幫助進行重要任務，像潛艇和反潛作戰。

埃利斯指出，中國的軍事能力繼續成熟，應對這一挑戰將需要美國重新關注，除非美國調整其地區承諾，維護能力滿足這些承諾需要的持續評估採購優先級、操作概念、基地姿態、與區域合作夥伴的政軍關係，以及與北京接觸，減少美中開啟戰端的可能性。

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