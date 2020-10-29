空拍機直搗林口山區！假蓋停車場回填廢棄物　3嫌遭逮下場曝光

▲環境稽查重案組、農業局、警察局林口分局、林口區公所以及調查局共同監控追查非法業者。（圖／環保局提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市環境稽查、農業局、警察局三方聯手，運用空拍機追蹤，成功破獲一非法業者假借蓋停車場在林口區南勢山區一帶回填廢棄物及土石方，目前全案已報請新北地檢署指揮偵辦，29日約談犯嫌3名說明，後續將依廢棄物清理法第46條規定，最重可求處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。

新北市副市長、公安小組兼重案組召集人謝政達表示， 市長侯友宜成立重案組的重要目標就是嚴厲追查破壞國土不法業者，保護新北市的環境。本案經過辛苦的追查，查出相關不法業者以整地之名掩護回填廢棄物之實，且犯嫌仍涉犯其他棄置廢棄物案件，顯然為慣犯，將報請檢察官從嚴偵辦。

整起追蹤案件是在衛生局接獲通報後，聯合環境稽查重案組、農業局、警察局林口分局、林口區公所以及調查局共同監控追查，運用空拍機、調閱沿線監視器及環保車輛GPS軌跡破案。

環保局表示，該廢棄物產源多為大台北地區拆除、裝潢工程產生的營建廢棄物。依據廢清法規定，應將廢棄物載運至合法廢棄物處理場所收容，但工地建商或裝潢業者為圖謀不法利益、節省廢棄物處理費用，以1車5000到8000元代價，委託不法業者協助載運至林口南勢山區棄置及回填，未來除了須面對相關處罰外，須全數清除違規棄置的廢棄物。

另一方面，林口分局也表示，新北市的環境保護是重要政策，更是治安工作最重要的一環，案內犯嫌嚴重危害本轄好山好水的自然景觀，更是嚴重的環保犯罪。本次與重案組及新北市調處合作破案，絕對嚴辦到底，後續也將持續強化轄內山區巡察，持續查緝不法。