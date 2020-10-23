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從3樓拖到1樓毆打！9歲男童上課到一半...遭同學母親、外婆施暴

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▲男童遭同學母親和外婆拖至1樓毆打。（示意圖／翻攝自微博）

實習記者高琳景／綜合報導

四川宜賓某私立小學三年級女生小伊（化名），在學校疑似被男同學小遙（化名）撞了一下，小伊的母親王某和外婆羅某瓊，竟到學校將9歲的小遙從3樓拖至1樓後，以打耳光和敲打頭部的方式對他施暴，造成全身多處受傷並產生心理陰影，經常半夜哭喊驚醒。

根據《紅星新聞》報導，今年5月25日，小遙的媽媽羅女當時在群組看見女童外婆說自己的兒子打了小伊，認為「肯定是我兒子不對，就馬上聯繫了小伊媽媽表示歉意，並提議送去醫院做檢查。」甚至在第二天一早，再次向對方詢問小伊的身體狀況，但對方並沒有回應。

怎料當天上午卻接到學校通知，小伊的媽媽和外婆到學校把小遙帶往1樓辦公室的途中，摔了一下，而外婆也扭傷了腳。她和老公連忙趕到學校，再次向對方道歉，小遙也向小伊道歉。直到住校的兒子29日回到家後，才提到他在學校被小伊的媽媽和外婆強行拖下3樓，並遭到毆打的事，讓羅女相當憤怒。

據了解，當時還在上課期間，2個大人卻將小孩拖出教室，對方外婆甚至用拖鞋打他頭部，直到遇見另外一位老師後，才制止了他們的行為。羅女也提到，看了監視器畫面後非常氣憤，不僅家長沒有說實話，就連學校也故意隱瞞真相，讓小遙不得已中斷學業接受心理輔導治療。

事發後，宜賓市公安局敘州區分局金沙江大道派出所依《治安處罰法》對王某和羅某瓊各處行政拘留10天和500人民幣（約新台幣2148元）罰款。但在執行拘留前，王某提交了醫院診斷報告證明自己已懷孕，拘留未執行，而羅某瓊則執行完畢。

10月20日下午，針對家長羅女士反映的相關情況，涉事私立學校陳校長接受了紅星新聞記者採訪。陳校長坦言，這是自己從教30餘年來，第一次遇到家長在學校毆打學生的事件，「兩位家長太不應該了」，而老師做得不好沒護送小遙到一樓，兩名打人家長被禁止進校。小遙家長提出轉學訴求，將按規定退還相關費用。

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▲涉事學校提供的書面情況說明，將肇事家長處以不得進入學校的處罰。（圖／翻攝自紅星新聞）

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