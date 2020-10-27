被塑膠！BMW國1台南安定段拒讓救護車　死佔內車道...警拳頭硬了

記者林悅／台南報導

有網友27日在社群媒體PO出「國道一號南向安定路段，小客車未禮讓救護車」影片，國道警察第四大隊指出，經查看自小客車行駛於內側車道，聞救護車未有立即避讓行為，警方籲請民眾於發生後7日內，檢具影片之相關資料提供四大隊，經審核後如違規屬實，將交所轄分隊依法舉發。

▲有網友27日在社群媒體PO出「國道一號南向安定路段，小客車未禮讓救護車」影片，國道警察第四大隊，籲請民眾提供完整影片供審核開罰。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，有網友於27日在社群媒體PO出「國道一號南向安定路段，小客車未禮讓救護車」影片，國道第四大隊指出，經查看該影片係發生於國道一號313至316公里南向安定路段，一部自小客車行駛於內側車道，聞救護車未有立即避讓行為。

第四大隊警方指出，依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，汽車駕駛人聽聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。另依該條例第45條第3項規定，前項情形致人死傷者，處汽車駕駛人6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

第四大隊呼籲用路人遵守交通規則，避免影響救護車輛救治傷患之情事外，有關於網傳影片中車輛違規影像，請影片提供者於發生後7日內檢具影片之相關資料提供國道警察第四大隊，經審核後如違規屬實，將交所轄分隊依法舉發。

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