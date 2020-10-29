政院修法重懲「最高判7年、最重罰8千萬元」　全力遏阻陸船越界抽砂

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

大陸抽砂船頻進入我國海域非法盜採土石，行政院29日召開院會，通過內政部、經濟部修法加重刑罰，最高可判7年以下有期徒刑、8000萬元以下罰金，且可視個案沒收、拍賣、變賣等方式處置違法船隻。院長蘇貞昌也指示法務部、海委會、國防部及內政部等各相關單位，通力合作、嚴格執法，持續加強盜採熱點周邊海域巡防勤務，守護國家安全。

蘇貞昌聽取報告後裁示，鑑於近年來迭有中國抽砂船於我國海域非法盜採土石，破壞台灣海洋環境與自然生態，侵蝕海洋國土，日前在馬祖海域更變本加厲，數量多到幾近圍島，海巡艦艇光今年迄今，驅離中國抽砂船就已達近4000艘次。

「我已明確宣示，對於中國採砂船違法越界盜採海砂絶對依法嚴辦，船拍賣、人法辦。」蘇貞昌說，為賦予執法人員更有效嚇阻工具，同時解決沒收船舶或設備的保管問題，爰本次修正此二法案，針對在我國海域未經許可採取土石行為者加重處罰，提高到1年以上、7年以下，得併科8000萬元以下罰金，並增訂供犯罪用之船舶或其他機械設備，經判決沒收確定，得視需要加以拍賣或變賣，或專案報准妥速處置没收物之規定。

蘇貞昌表示，本案送請立法院審議後，請內政部、經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。此外，也請法務部、海委會、國防部以及內政部等各有關單位通力合作，嚴格執法，持續加強盜採熱點周邊海域巡防勤務，守護國家安全。

針對大陸抽砂船越界，涉及兩岸敏感神經狀況下，如何貫徹執法？內政部次長花敬群表示，執法部分權責上屬於海巡署業務範圍，他們做法應該是靠近就要執行驅離，越界就可以逮捕，今年1到10月查扣4艘、7人，今天修訂後，未來處置方式該有的懲罰就會加重，現階段一直都有在做執行的工作

媒體追問，是否有確實判有期徒刑的個案？花敬群說，最近比較新的判例是在去年，該判例有抽砂船、運砂船2艘，皆沒入，並各判有期徒刑5個月，但可以易科罰金，以一天1000元來算，每人最後是裁罰15萬、船隻沒入，查扣沒入的海砂有1萬6千多公噸。

花敬群說，過去發生的海域主要是在專屬經濟海域和大陸礁層的範圍，這個區域就是用現行的專屬經濟海域和大陸礁層法裁罰，土石採取法比較是屬於領海跟內水範圍，接近陸地的部分，去年8月的判例就是用專屬經濟海域及大陸礁層法。

▼大陸百餘抽砂船包圍馬祖越界作業，陣仗驚人。（圖／翻攝自Facebook／立委洪申翰）