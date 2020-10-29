列舉中國三大優勢　林毅夫：2030年前仍有8%增長潛力

▲大陸經濟學家林毅夫。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情衝擊，中共中央強調經濟發展要以國內大循環為主體，建構國內、國際雙循環相促進的新發展格局。對此，經濟學者林毅夫不改他過往對中國發展的樂觀預期，於28日在一場線上演說中，重申只要用好三大優勢，不管國際形勢如何變化，中國在2030年之前，仍有每年8%的增長潛力。

2020聯想創新科技大會28日開幕，為期兩天，進行48小時面向全球的實時直播。北京大學新結構經濟學研究院院長、前世界銀行高級副行長林毅夫在主旨演講中提到，中國在世界上的優勢，主要有三方面。

▲1979年從金門渡水到大陸發展的經濟學家林逸夫認為，大陸仍是全球增長最快的經濟體。（圖／CFP）

他說，首先是傳統產業上的「後來者」優勢，其次是中國在「互聯網、人工智能、雲計算、5G、萬物互聯」等新產業革命上面的優勢，第三是按照購買力平價計算，中國有全世界最大的市場。

林毅夫表示，2019年，中國人均GDP達到1萬0098美元，和美國6萬多美元還有相當大的差距，目前發展狀態有點像日本在1950年代、新加坡在1970年代、韓國在1980年代的階段。

他認為，若能用好上述三個優勢，中國將在短週期的新產業革命上，具備半道超車能力，可以和發達國家齊頭並進，且市場體量越大，抵抗外來衝擊的能力就越大，可以維持比其他國家更穩定的發展。

對於中共中央提出發展以國內大循環為主體，林毅夫認為這有短期因素影響，長期發展道路並未改變。短期來看，受疫情影響全球貿易萎縮，出口額降低，中國製造需更多依賴國內循環，另長期來看，出口額佔經濟比重持續下降，服務業比重則會上升。

他表示，在以國內大循環為主體，國內、國際雙循環相促進的新發展格局下，中國每年還可以為世界的經濟成長率貢獻30%，依然是世界上增長最快、市場擴張最快的國家。

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