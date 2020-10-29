比 iPhone 12 Pro Max 更大！　爆料者：iPhone 最大容量挑戰 1TB

▲傳出 iPhone 很快會將最大儲存容量擴增到 1TB 。（圖／記者吳佳穎）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果的 iPhone 系列產品自從 iPhone XS 和 XS Max 以來，最大的容量限制為 512GB，在這之前 iPhone 7、8 和 X 的最大容量為 256GB，iPhone 6 Plus 和 6S Plus 的最大容量則為128GB。

據外媒《Apple Insider》報導，國外爆料達人 Jon Prosser 於推特發文表示，蘋果可能很快會為 iPhone 提供1TB的儲存容量。他在周三的一條推文中暗示，1TB 的 iPhone 即將出現。

此外，額外儲存空間一直是大家關注的議題，許多安卓手機已經擁有額外的卡槽，可以增添手機的使用空間，今年的 iPhone 12 系列可以使用杜比視界進行HDR錄影，Pro型號最多還可以每秒記錄60幀，預計此功能將會大幅提升影片容量，許多用戶可能會在短期內用盡 512GB 的儲存空間。

當前包括 iPhone 12 Pro Max 在內的最新一代 iPhone 12 系列最多配備 512GB，儘管 Prosser 並未說明預計何時會推出容量更大的 iPhone，不過蘋果通常每兩年會將 iPhone 的容量分配增添一倍，意味著明年 iPhone 13 確實有可能推出 1TB。

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