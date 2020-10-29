影／火烤、刀刮樣樣來！　測試 iPhone 12 超瓷晶盾挺得過多少考驗

▲國外科技頻道根據莫式硬度為 iPhone 12 進行耐用度實測。（圖／記者吳佳穎攝）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果 iPhone 12 的超瓷晶盾，據稱耐用度較上一代提升了四倍，甚至據稱比任何手機玻璃都要耐用。國外科技頻道為了實測 iPhone 12 的耐用度，將美工刀和打火機都用上了，究竟 iPhone 12 能夠挺過多少考驗也令人十分好奇。

Zack Nelson 在 YouTube 頻道《JerryRigEverything》上，分享了他根據「莫式硬度」等級，對 iPhone 12 Pro 進行的耐用度測驗。

iPhone 12 Pro 配備的顯示器，刮痕出現在6級，更深的刮痕則出現在7級，較他多年來測試的其他數十種手機基本上是一致的；然而相較於過去的 iPhone 相比，6級硬度下產生刮痕眼色上雖然暗淡，但經處理後是並沒有明顯地改善。

蘋果宣稱超瓷經盾的防摔性能提高了四倍，而不是提高了耐刮擦性，也有人針對 iPhone 12 系列進行跌落測試，發現它確實較在類似測試中的 iPhone 11和 iPhone 11 Pro 展現出更佳的耐用性。只可惜，iPhone 12 確實仍會留下不明顯的傷痕，建議用戶還是另外加裝保護殼比較保險。

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