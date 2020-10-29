法國二度鎖國！全球日增50萬例創新高　歐洲第2波疫情爆發

▲法國總統馬克宏宣布重啟全國封鎖措施，人們在咖啡廳與酒館中收看全國轉播。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間29日上午4點30分，全球累計4431萬1674例確診、117萬1286死、全球單日突破50萬例確診再創新高，日增7723人病故，歐洲則已面臨兇猛的第二波疫情，確診人數再度瞬間激增，法國及西班牙已來到第5與第6順位，法國總統馬克宏於周三（28日）宣布，全國重新實施封鎖措施，隔日生效，並至少維持至12月1日止。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計883萬6861例、22萬7409死；印度累計799萬322例、12萬10死；巴西累計543萬9641例、15萬7946死；俄羅斯累計155萬3028例、2萬6752死。

法國破百萬確診後疫情加速狂飆，更一舉超越西班牙，成為全球第5大染疫國，累計127萬9384例確診、3萬5820死。馬克宏28日透過全國電視演說宣布，餐廳、酒吧與非民生必須行業業者必須暫時關閉，人們可以繼續上班、上學，部分公部門也將繼續提供服務，但其他行動必須受到限制，全國封鎖令將於當地時間周四（29日）生效，並持續至少1個月。

西班牙方面，累計確診113萬6503例、3萬5466死，為歐洲疫情第2嚴重，全球第6大染疫國。確診病例同樣激增的英國也即將突破百萬確診，累計94萬5367例、4萬5765死，為全球第9大染疫國。英媒報導，專家警告首相強生，今年第二波疫情將會比第一波更嚴重，呼籲必須盡快提升行動強度，以抑制一旦爆發可能會再連續數個月維持在高點的疫情。

拉美疫情未歇，阿根廷染疫人口全球第7，累計111萬6609例、2萬9730死；哥倫比亞累計103萬3218例、3萬565死；墨西哥累計90萬1268例、8萬9814死。

過去7天平均日增22萬人染疫，較前一周上升44％，歐洲地區平均每天通報近2000人病故，各國緊急再祭出嚴厲的防疫措施，試圖遏止第2波疫情蔓延。過去7天全美通報確診病例首度超過50萬例，前一周則為37萬例，確診病例明顯增加。