　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕　免費搭熱氣球高空賞花

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕！（圖／市府提供）

▲2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕！（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園花彩節即將在本週六(10月31日)正式登場！市府農業局28日指出，搶先亮相的楊梅展區，特別在開幕日規劃熱氣球升空繫留體驗，遊客只要憑10月30、31兩天，於楊梅地區消費滿1,000元發票，即可兌換一人免費搭乘體驗，每張發票最高可兌換4人搭乘。▲2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕！（圖／市府提供）

▲2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕！（圖／市府提供）

農業局表示，熱氣球升空體驗總共規劃兩個場次，分別為早鳥場05:30-07:30、月光場17:00-19:00，每趟可承載2-4人，體驗時間約5-7分鐘，需現場排隊等候搭乘，建議欲搭乘的遊客避免穿著裙裝、高跟鞋、拖鞋等不便行動的服裝。另外，特別提醒，上述時間僅是當地最適合升空的時段，繫留體驗仍需依當天氣流、風速決定開放狀況，如有任何調整，請依現場工作人員安排為準。▲2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕！（圖／市府提供）

▲2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕！（圖／市府提供）

楊梅展區花彩節活動期間為10月31日起迄11月8日，以「花香蜜意 楊梅好哞」為主題，規劃直條紋彩虹花道，提供賞遊，並將楊梅在地酪農、茶業、客家特色化為藝術作品錯落於花田中，陪伴遊客漫步在冬天的浪漫氛圍中。

・完全不用擔心肌膚長痘

ET快訊
獨／Sandy接手7個月《2分之一強》驚傳收攤！　電視台回應
快訊／桃園欣興電子大火「7消防員送醫」　疏散2000員工仍悶
孕婦開紅BMW載孕婦！突連環撞「5車損7人傷」…肇事原因曝
驚悚撞擊畫面曝！「廣告童星」等紅燈遭廂型車撞捲車底…躺地身亡
快訊／知名「廣告童星」遭廂型車衝撞　捲入車底當場慘死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020黑面琵鷺保育季系啟動　全台親子民眾前來台南賞黑琵

2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕　免費搭熱氣球高空賞花

奇美醫院樹林院區　周榮美獲選優良防火管理人　

走進菜市場「買菜兼看展」　竹蓮市場開展

海邊發現男子遺體　台南海巡緊急處置通報高雄檢警查處

國小女童站街頭拒上學　基隆暖警逗笑解心愁：傾聽早熟情緒

宣導青少年反毒反車手　屏東潮州警無所不在

大台南交通教育主題館超進化　全館即日起開放民眾預約參觀

山上花園水道博物館雙喜臨門 入園人數破70萬+國家文化資產保存獎

10/31桃園800人大辦桌！歌舞戲《十二碗菜歌》免費看　還有限量油飯

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

2020黑面琵鷺保育季系啟動　全台親子民眾前來台南賞黑琵

2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕　免費搭熱氣球高空賞花

奇美醫院樹林院區　周榮美獲選優良防火管理人　

走進菜市場「買菜兼看展」　竹蓮市場開展

海邊發現男子遺體　台南海巡緊急處置通報高雄檢警查處

國小女童站街頭拒上學　基隆暖警逗笑解心愁：傾聽早熟情緒

宣導青少年反毒反車手　屏東潮州警無所不在

大台南交通教育主題館超進化　全館即日起開放民眾預約參觀

山上花園水道博物館雙喜臨門 入園人數破70萬+國家文化資產保存獎

10/31桃園800人大辦桌！歌舞戲《十二碗菜歌》免費看　還有限量油飯

第十二屆YAMAHA CUP北一區預賽賽程

日職／王柏融代打1打席　3球遭152公里速球三振

蕭亞軒想念去世媽媽！　黃皓溫柔1句話…她瞬間淚崩：這是女生最希望的呵護

胡一天《小風暴》腹黑男友激吻喬欣！嘴上沾滿口紅「耳朵瞬間紅」

愛吃燒烤！30歲男：肛門有東西　醫驚見「香菇爆卡腸」已經第二期

第十二屆YAMAHA CUP中區預賽賽程

獨／Sandy接手7個月《2分之一強》收攤！　電視台回應了

導演邊剪邊哭　《親愛的房客》超珍貴漏網鏡頭大公開！

中信盃黑豹旗／暫代教練陳麒晉挺八仙塵爆3年復健　更落實永不放棄

快訊／「豐年果糖」廣告童星遭廂型車衝撞　捲入車底當場慘死

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

地方熱門新聞

百年摸乳巷毀了！被噴漆：潮X屁孩

7人2車夜遊溯溪！他目睹滅頂嚇慘

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

貧病家戶待救援　花蓮民代提供物資渡難關

國小女童站街頭拒上學　基隆暖警逗笑解心愁

花蓮婦4肢癱瘓　職能治療走出封閉人生

水情吃緊　農水署桃管處發現首起盗水

《十二碗菜歌》桃園場　免費看免費吃

台南市空品改善成效亮眼

第四屆國際青年創意美學比賽　桃園競逐

夫天天探望　婦昏迷300天奇蹟甦醒

花蓮環保宣傳車變身市集　校園二手物延續生命

小琉球民宿一晚280元！他下訂秒漲6倍

正妹遇家暴失婚　改當網紅創業年收千萬

更多熱門

相關新聞

「2020桃園花彩節」楊梅場搶先開放

「2020桃園花彩節」楊梅場搶先開放

百花齊放的秋天，讓賞花客開始蠢蠢欲動，「2020桃園花彩節」將於楊梅、大園、大溪接續開展，首先登場的是楊梅場，由雙色波斯菊為主的花卉，編織出直條紋的彩虹花道，視覺感無限延伸，相當好拍，預計於10月31日至11月8日首波綻放。

關鍵字：

2020桃園花彩節楊梅展區搭熱氣球高空賞花

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

快訊／「豐年果糖」童星遭廂型車衝撞　捲入車底慘死

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

急診醫男友曝光　家人同事全知道

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面