2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕　免費搭熱氣球高空賞花

▲2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕！（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園花彩節即將在本週六(10月31日)正式登場！市府農業局28日指出，搶先亮相的楊梅展區，特別在開幕日規劃熱氣球升空繫留體驗，遊客只要憑10月30、31兩天，於楊梅地區消費滿1,000元發票，即可兌換一人免費搭乘體驗，每張發票最高可兌換4人搭乘。

▲2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕！（圖／市府提供）

農業局表示，熱氣球升空體驗總共規劃兩個場次，分別為早鳥場05:30-07:30、月光場17:00-19:00，每趟可承載2-4人，體驗時間約5-7分鐘，需現場排隊等候搭乘，建議欲搭乘的遊客避免穿著裙裝、高跟鞋、拖鞋等不便行動的服裝。另外，特別提醒，上述時間僅是當地最適合升空的時段，繫留體驗仍需依當天氣流、風速決定開放狀況，如有任何調整，請依現場工作人員安排為準。

▲2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕！（圖／市府提供）

楊梅展區花彩節活動期間為10月31日起迄11月8日，以「花香蜜意 楊梅好哞」為主題，規劃直條紋彩虹花道，提供賞遊，並將楊梅在地酪農、茶業、客家特色化為藝術作品錯落於花田中，陪伴遊客漫步在冬天的浪漫氛圍中。

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