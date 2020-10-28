跑車拚25年！房貸車貸有了「夫突癌逝」　她為文憑讀高中：考第5名

▲「笑年嬤」陳素玲2018年帶著癌逝丈夫的人形立牌環島。（圖／翻攝陳素玲臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

桃園55歲「笑年嬤」陳素玲前（2018）年帶著已逝丈夫的人形立牌環島，沿途收到滿滿民眾鼓勵，只有國中畢業的她立下繼續讀書、取得文憑的目標。2年過去了，陳女在治平高中成績穩定保持前10名，最近剛完成高三第一次月考，「老屁孩考試第5名」，不向命運低頭的故事看哭了無數網友。

陳素玲28日在「爆廢1公社」發文，提到另一半當了運轉手司機25年，她也跟著走車7年，夫妻同心打拼25年，那是人生最高潮、興奮的一刻，房貸、車貸全都順利申請到。就在錢匯給車商那天下午，她陪著丈夫去醫院看檢驗報告，世界從此不同了，「食道癌......讓我們喜悅真的天堂、地獄一線間。」

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經過7個多月化療，丈夫不敵病魔離開人世，陳女礙於僅有國中學歷，難找到一份好工作，在深感人生無奈的同時，女兒的一句話成功讓她振作了起來，「我的另一半要我自由，讓我去（把）想做的事情完玩成。」

▲陳素玲分享成績單，展現不想輸給年輕人的堅強意志。（圖／翻攝爆廢1公社）

於是陳素玲以半百年紀重返校園，就讀桃園市私立治平高中，嘗試實踐未竟的夢想。她說，這2年來成績保持在班上前10名，高三第一次月考更考了第5名，當然這一切多虧女兒在心靈和物質上的支持，「我的女兒目前是我的家長，因為這3年生活靠我女兒。」

「笑年嬤」透露，維持好成績的方法其實很簡單，就是認真學習、決不鬆懈。文章最後她不忘溫馨喊話，要女兒再忍耐個8個月，相信取得高中文憑後就有機會找到好工作，「8個月我畢業後，我就有工作！」

奮鬥不懈的生命故事真實上演，感動了上萬名網友，「看哭了，你好勇敢好堅強真的好棒」、「相信你老公會覺得很欣慰」、「人生有目標又有一個懂事的女兒，你超棒」、「繼續完成更美麗的人生」、「好可愛的阿嬤，活到老學到老」、「您把人生無限可能，活得淋漓盡致！真無愧於來世間一趟！」

▼陳素玲目前是治平高中三年級學生。（圖／翻攝陳素玲臉書）