超硬！Volvo車尾遭撞仍完勝保時捷　網讚：果然是神坦

▲宜蘭頭城鎮28日凌晨發生一起車禍事故，警方到場後確定雙方駕駛均無酒駕。（圖／翻攝臉書《宜蘭知識+》）

記者徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭頭城鎮28日凌晨發生一起車禍事故！一輛Volvo在路口等停紅燈時，突遭保時捷從後方追撞。從現場畫面可見，雖然保時捷車頭嚴重撞爛，但Volvo車尾僅右側有些受損，讓許多人看完不禁直呼，「Volvo果然是神坦」，好奇到底Volvo是怎麼KO保時捷的。

一輛黑色保時捷28日凌晨行經宜蘭台2庚線青雲路二段時，突追撞前方一台正在等停紅燈的Volvo，案發照被路過民眾上傳至臉書社團《宜蘭知識+》，由於肇事的保時捷車頭嚴重毀損，但遭撞的Volvo車尾右僅有輕微受損，瞬間引發大家熱議。

網友看完紛紛留言，「Volvo完勝」、「Volvo硬哦！果然是神坦」、「保時捷終究敵不過瑞典戰車」、「Volvo到底出什麼裝這麼坦」，同時也有不少開玩笑表示，「突然想改買volvo了」，覺得這起車禍根本直接幫Volvo廣告打起來。另外，也有眼尖網友發現保時捷副駕上坐著一個辣妹，猜測這名駕駛可能很尷尬，「撞車…在妹子前丟人了」。

二城派出所指出，經到場了解目前確定2駕駛均無酒駕，至於詳細事故發生原因仍有待釐清，藉此也提醒民眾行車注意安全，發生車禍請第一時間報警，由警方到場處理。

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