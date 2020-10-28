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和老公大吵！　女屋主「家中放火洩憤」整棟200人凌晨急衝出

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▲和老公吵架之後在家縱火，老公、婆婆都受傷，鄰居們也受影響。（圖／香港01授權，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

▲和老公吵架之後在家縱火，老公、婆婆都受傷，鄰居們也受影響。（圖／香港01授權，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

圖文／香港01

荔景邨發生倫常縱火案。周三（28日）凌晨，仰景樓一單位夫婦因感情問題發生嚴重爭執，期間女方疑怒極放火洩憤後，逃之夭夭，家園則陷入火海，大廈200名住客倉皇逃生，其中男戶主手、腳二級燒傷，其母亦告擦傷；另有3名男女住客吸入濃煙，合共5人送院。今早女子返回單位，向警方直認是女戶主，被警方拘捕。

▲和老公吵架之後在家縱火，老公、婆婆都受傷，鄰居們也受影響。（圖／香港01授權，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

▲大批居民凌晨匆忙逃離住家。

現場為荔景邨仰景樓一中層單位，住有40餘歲男戶主夫婦、以及男戶主母親一家三口，男戶主為廚師，妻子則於醫院工作。凌晨3時許，單位突然起火，大批居民從睡夢中驚醒，近200人倉皇逃生。消防動用一隊煙帽隊及一條喉灌救，花約一小時將火救熄。起火單位男戶主手、腳二級燒傷，其母則腳部擦傷；另有3名男女住客吸入濃煙不適送院。

消息稱，事發前男戶主夫婦因事爆發罵戰，女方盛怒下疑放火洩憤，縱火後即逃去無蹤。據起火單位鄰居張先生憶描述，事發前曾聽見走廊傳出爭吵聲，未幾即發生火警，其女兒亦因為患有哮喘，吸入濃煙不適送院。消防經調查後，認為起火原因有可疑，警方將案件列作「縱火」處理，現正調查事件。

本月1日中秋節晚上11時許，仰景樓一單位亦曾因電線短路起火，火勢猛烈。3女1男住客吸入濃煙不適送院，毗鄰單位姓馮（73歲）老婦送院時陷入半昏迷，其同齡姓鍾丈夫與39歲外傭一度被困，同被消防救出；另一姓張（69歲）女住戶送院時俱清醒。

▲和老公吵架之後在家縱火，老公、婆婆都受傷，鄰居們也受影響。（圖／香港01授權，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

▲部分居民帶同寵物逃生。

▲和老公吵架之後在家縱火，老公、婆婆都受傷，鄰居們也受影響。（圖／香港01授權，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

▲大批居民疏散到安全地方。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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