　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中輪椅高中生15分鐘被3公車拒載　拒透露車牌怕司機被處分

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台中議員謝明源（中）表示，一名身障高中生15分鐘被3班公車拒載，要求交通局改善。（圖／謝明源提供）

▲台中議員謝明源（中）表示，一名身障高中生15分鐘被3班公車拒載，要求交通局改善。（圖／謝明源提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名身心障礙高中生，日前坐著輪椅在路邊停公車時，竟在短短15分鐘內遭到3班公車拒載，身障生向市議員陳情時還不願透露公車車牌號碼，理由是擔心司機會受到處分，只希望能夠改善，畢竟絕大多數司機都很盡職，台中市政府交通局長葉昭甫28日表示，會追究公車業者和司機責任。

台中市議員謝明源表示，10月1日收到一名身障高中生的陳情，身障生指出當天坐輪椅在路邊等公車，公車都有在招手後停靠，結果卻是讓其他乘客上下車後，就關門直接開走，短短15分鐘內連續被3班公車拒載。

謝說，他追問身障生公車車牌號碼，但身障生卻不願透露，因為擔心司機會被處分，只希望他利用議會質詢時反應給市政府並要求改進，畢竟大多數司機都是負責任的，謝為身障生的善良感到佩服。

謝還說，台中市有1202輛低地板公車，只有113輛是電動斜坡板，其餘1089輛都是手動，司機遇有輪椅族搭乘時，必須下車協助輪椅族上車，下車時也是，建議交通局應協助業者汰換手動斜坡板，減少司機操作的時間及車上乘客等待的時間，讓輪椅族朋友更自在的上下公車。

他認為，交通局應確實做好公車評鑑制度，如果有公車司機因為協助身障朋友搭車而造成誤點或脫班的情形，應該要給予救濟的管道，才能鼓勵司機落實無障礙服務。

市議員蕭隆澤也說，他不但曾接獲公車將殘障人士留在路邊的陳情，他自己也搭過從谷關發車的超速公車，希望交通局落實稽查，確保乘客安全。

葉昭甫表示，根據SOP流程，不管公車的斜坡板是電動或是手動，司機都必須下車協助輪椅族上下車，針對此案，會追查公車業者和司機責任，做出扣點處分。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
韓男友買東西「唯一堅持」非常討厭！瑤瑤受夠他2缺點「路邊大吵
輸出+3！日本、泰國檢出自台灣入境新冠陽性病例
急診醫男友曝光「家人同事全知道」　吳夢夢：知道自己嫁不掉了
浩子出道17年換震撼新造型！網嚇傻認不出：你誰啊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨稱發「蔡英文惡搞照」是突顯獨裁：竟被政治審查很諷刺

反萊豬地方立法將被宣告無效　黃偉哲：地方有表達意見的權利

影／2水上飛行傘業「不符安全規定」遭停業喊冤　侯友宜：未改善就處罰

瘦肉精「零檢出」條例無效　江啟臣質疑違憲：1122上街頭護食安

台中輪椅高中生15分鐘被3公車拒載　拒透露車牌怕司機被處分

快訊／瘦肉精零檢出條例明年失效　侯友宜嘆「法律冰冷」：校園嚴格制止

縣市定瘦肉精零檢出...明年無效！王惠美：中央應以國人健康為重

連勝文轟大巨蛋「亞洲最大爛尾樓」：我當年當選一定做的好！

中天代理人：NCC三駁權益主張申請　已涉違法處分

國軍戰備周展開！裝甲車出動　蔡英文讚：最安心的引擎聲

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

國民黨稱發「蔡英文惡搞照」是突顯獨裁：竟被政治審查很諷刺

反萊豬地方立法將被宣告無效　黃偉哲：地方有表達意見的權利

影／2水上飛行傘業「不符安全規定」遭停業喊冤　侯友宜：未改善就處罰

瘦肉精「零檢出」條例無效　江啟臣質疑違憲：1122上街頭護食安

台中輪椅高中生15分鐘被3公車拒載　拒透露車牌怕司機被處分

快訊／瘦肉精零檢出條例明年失效　侯友宜嘆「法律冰冷」：校園嚴格制止

縣市定瘦肉精零檢出...明年無效！王惠美：中央應以國人健康為重

連勝文轟大巨蛋「亞洲最大爛尾樓」：我當年當選一定做的好！

中天代理人：NCC三駁權益主張申請　已涉違法處分

國軍戰備周展開！裝甲車出動　蔡英文讚：最安心的引擎聲

單厚之／國道交流道改名　為什麼北高行、台南不行？

林書豪曝「回歸NBA第一步」　曬肌力訓練照找運動科學團隊合作

把自己當人！萌貓鑽暖桌爽躺蓋被被　媽曝：越冷露越少

快訊／台鐵今早新市至永康又斷軌19cm　運安會15:30緊急出面說明

國民黨稱發「蔡英文惡搞照」是突顯獨裁：竟被政治審查很諷刺

亞洲之光！　羅伯茲成為大聯盟首位亞裔冠軍教頭

反萊豬地方立法將被宣告無效　黃偉哲：地方有表達意見的權利

影／2水上飛行傘業「不符安全規定」遭停業喊冤　侯友宜：未改善就處罰

第一檔永續債券將出爐！　金管會主委黃天牧：兩周內掛牌

瘦肉精「零檢出」條例無效　江啟臣質疑違憲：1122上街頭護食安

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

公文曝光！衛福部不甩地方瘦肉精零檢出

罕見！「雲豹甲車」凌晨現身北市街頭　警車護送開道

北市修法禁賣含瘦肉精肉　陳吉仲：那所有牛排店都要關了

濫用公帑、公開譙長官　北市體育局長遭控囂張七罪狀

搭上《鬼滅》熱潮！林楚茵Cos彌豆子

總統「國情報告」破局　江啟臣：蔡英文帶頭製造黑箱

蔡英文「國情報告」美豬牛破局 民進黨挾多數表決輾壓在野黨

蘇澳發射「無限高」靶彈　軍迷只拍到煙霧

議員促八仙樂園復業　侯友宜：業者不想見我

陳其邁怒了！六龜分局1個月2酒駕　警遭免職

蔡衍明專訪1／中天董事長不是我派的

10/28捷克國慶！游錫堃回信韋德齊：祝友誼長存

蔡衍明專訪2／兒子也沒告訴我網路真相

淡水驚見反空降樁？一大片白色密集長方柱　陸軍：農業用

更多熱門

相關新聞

110學年度學測指考不再寄考試通知、身障生考試時間延長

110學年度學測指考不再寄考試通知、身障生考試時間延長

大考中心今（4日）發售「110學年度考試簡章」。簡章內容包括，高中英語聽力測驗、學科能力測驗以及指定科目考試三項考試，考試相關之測驗說明、試務作業、試場規則及違規處理辦法等事項均明訂於簡章中，請考生務必詳閱簡章內容。

110學年學測1/22、23登場

110學年學測1/22、23登場

1年預算6千億元才罰2千萬　盧秀燕：台電不會怕

1年預算6千億元才罰2千萬　盧秀燕：台電不會怕

指考台大身障考場41人

指考台大身障考場41人

見警車就跑！啟智生暗夜溜出找叔叔

見警車就跑！啟智生暗夜溜出找叔叔

關鍵字：

身障生公車拒載謝明源蕭隆澤

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面