台中輪椅高中生15分鐘被3公車拒載　拒透露車牌怕司機被處分

▲台中議員謝明源（中）表示，一名身障高中生15分鐘被3班公車拒載，要求交通局改善。（圖／謝明源提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名身心障礙高中生，日前坐著輪椅在路邊停公車時，竟在短短15分鐘內遭到3班公車拒載，身障生向市議員陳情時還不願透露公車車牌號碼，理由是擔心司機會受到處分，只希望能夠改善，畢竟絕大多數司機都很盡職，台中市政府交通局長葉昭甫28日表示，會追究公車業者和司機責任。

台中市議員謝明源表示，10月1日收到一名身障高中生的陳情，身障生指出當天坐輪椅在路邊等公車，公車都有在招手後停靠，結果卻是讓其他乘客上下車後，就關門直接開走，短短15分鐘內連續被3班公車拒載。

謝說，他追問身障生公車車牌號碼，但身障生卻不願透露，因為擔心司機會被處分，只希望他利用議會質詢時反應給市政府並要求改進，畢竟大多數司機都是負責任的，謝為身障生的善良感到佩服。

謝還說，台中市有1202輛低地板公車，只有113輛是電動斜坡板，其餘1089輛都是手動，司機遇有輪椅族搭乘時，必須下車協助輪椅族上車，下車時也是，建議交通局應協助業者汰換手動斜坡板，減少司機操作的時間及車上乘客等待的時間，讓輪椅族朋友更自在的上下公車。

他認為，交通局應確實做好公車評鑑制度，如果有公車司機因為協助身障朋友搭車而造成誤點或脫班的情形，應該要給予救濟的管道，才能鼓勵司機落實無障礙服務。

市議員蕭隆澤也說，他不但曾接獲公車將殘障人士留在路邊的陳情，他自己也搭過從谷關發車的超速公車，希望交通局落實稽查，確保乘客安全。

葉昭甫表示，根據SOP流程，不管公車的斜坡板是電動或是手動，司機都必須下車協助輪椅族上下車，針對此案，會追查公車業者和司機責任，做出扣點處分。

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