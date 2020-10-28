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罵長官辱員工、寵妻設淋浴間？李再立駁7大罪狀：爆料非事實

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▲▼台北市體育局召開有關辦理WTA賽事說明記者會,體育局長李再立 。（圖／記者李毓康攝）

▲體育局長李再立 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市體育局長李再立28日遭週刊爆料，今年6月動用6萬5千元的第一預備金在局長室旁增設女用淋浴間、羞辱新進同仁、放任工友亂請公假爽領上萬元差旅費等7大罪狀。李再立28日受訪強調，擔任公職一切可受公評，裡面有很多政策決策需要做評估，「他爆料部分都不是事實」。

李再立遭體育局員工投訴，除動用第一預備金在在局長室旁增設女用淋浴間外，還在局務會議公開批評副市長蔡炳坤「雞雞歪歪」、羞辱新進同仁、放任工友亂請公假爽領上萬元差旅費、阻撓設置射擊訓練場地、員工滿意度倒數卻推責科室主管、隨意答應市長承攬其他局處業務卻做不到等7大罪狀，呼籲台北市長柯文哲應儘速調查、嚴肅處理。

對於被指控在女廁旁裝淋浴間是為了老婆，李再立駁斥，「認識我的都知道，我太太在花蓮工作，平時並不在台北」，設立女廁淋浴間主要是性別平權考量與運動方便；李說，體育局一直鼓勵同仁做運動，運動完卻有女性同仁沒有盥洗室，相當不方便。

至於有人質疑4樓本來就有淋浴間，李再立則說，過去4樓淋浴間壞了，而且4樓是儲藏空間，讓女應同仁到那裡不安全，只要有人淋浴就要打掃，長期管理不方便。

李再立表示，女性平常都在2樓盥洗室上廁所，如果能在那改裝淋浴間，對於同仁方便又安全。李坦言，一開始看到（指控）確實小沮喪，但借調來當公職所有行為都可受公評。

體育局也發布新聞稿說明，一、體育局於今年在第二辦公室2樓女用洗手間內設置淋浴間，是考量2樓原有淋浴間設置於男廁內，4樓雖有淋浴間但該樓層為儲物空間無人辦公，女性同仁使用確有不便。基於性別平權故於2樓新設；另局長妻子為在花蓮工作的全職女性，報導指出該淋浴間是專為局長妻子而設置，明顯與事實不符。

二、局長來自學界，在局務會議有時會分享對時政的看法，並鼓勵同仁思考怎麼做會更好，除了就市府政策宣導闡釋其意涵，也會勉勵同仁執行政策之時，可批判性的思考若自己是決策者時會如何決定，對於市府或體育局已形成之決策則應確實執行。

三、局長關心某位受訓成績不理想之新進同仁，曾於局務會議請科室主管了解原因，並提供必要之輔導，協助該同仁提昇相關知能以有效執行業務。

四、2018年亞運會我國獲得第一面金牌的選手就是臺北市籍的射擊選手，該選手回國時局長還特地至桃園機場接機。另射擊協會提議恢復文山運動中心25公尺火藥槍射擊靶場一事，則是本於權責研議其適法性及法規限制（如噪音、粉塵……等）等議題，皆是行政機關決策之前的必要作為。在此同時，本局為推展射擊運動，已規劃在新生公園設置全新的射擊靶場供選手練習；在靶場未完工前，極積向體育署及國訓中心協調讓本市選手可以至桃園公西靶場練習。

五、該名工友為業務科同仁，在今年全國中等學校運動會期間，應業務需要與其他同仁一起南下屏東，提供臺北市基層運動訓練站的參賽學生選手各項必要協助，工作相當辛苦，故爽玩5天的指控與事實不符；指控者若認為這是爽玩5天，也歡迎指控者能一同來參與及體驗這項辛苦的工作。

六、臺北市政府員工滿意度調查中，有關調查同仁對於領導方面表現的滿意度部分，其對象包括機關內各層級主管及機關首長2種。局長在局務會議中表示，若是對機關首長的評量，局長個人虛心接受，而若是評量機關內各層級主管時，所有主管同仁都應共同檢討改進；此外，局長也請各科室主管利用科室會議適時說明本局政策，並提供意見表達管道，以利同仁了解主管同仁的努力，並暢通溝通管道，避免同仁因資訊不足而產生不必要的誤解，局長並無責備科室主管之意。

七、柯市長從未指示將教育局的「專任運動教練」業務移轉至體育局，此事是教育局曾局長向本局局長提議。考量市府一體，行政機關應相互協助，因此將此案提至體育局局務會議討論，並請局內專門委員擔任專案召集人進行可行性評估，該評估結果認為現階段不適合將該業務由教育局移轉至體育局；因此，局長請本局副局長向教育局副局長說明，共同確認本案評估結果及後續如何加深及加廣兩局在此議題的合作。本案評估作業體育局及教育局均認真執行，並無草草了事之情事。

八、其他衍生質疑之說明：本局修訂運動賽事經費分攤方式是為了符合相關規定，議員索資公務部門則必須依法提供，本局已曾有相關新聞稿回應。至於局長差勤，去年參訪上海馬拉松活動於事前向市議會請假，結婚20週年日則是向市議會請當日下午5點後之假。

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