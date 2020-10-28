「沒吃完不准走！」合歡暖警請吃泡麵充飢　5高中生惦記3個月加倍奉還

▲花蓮中橫合歡派出所暖警請吃泡麵充飢，3個月後5名高中生「加倍奉還」送來一箱、共12碗泡麵。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

新竹市世界高中5名自行車隊隊員為挑戰「台灣自行車登山王挑戰賽」，於7月下旬自主訓練前往花蓮試騎，一路踩著踏板騎上中橫，途中經合歡派出所補水時，員警見5名年輕的騎士未用餐，還暖心遞上5碗泡麵，並當場拆開包裝，霸氣直呼「沒吃完不准走！」事隔3個月，挑戰賽當天（23日）5名年輕學子感念當天員警當天暖舉，還特地送上一箱泡麵表達感謝，令所內警方感動不已。

合歡派出所位於花蓮縣最西端，海拔高達2375公尺，也是東進武嶺的重要途徑；7月下旬，5名大汗淋漓的年輕騎士走訪合歡派出所，向警方索要水喝，員警立刻引導5人進所內休憩，經詢問後才得知，原來5人是新竹市世界高中自行車隊員，為了參加10月份的「台灣自行車登山王挑戰賽」，特地前往花蓮試騎，從七星潭出發沿著中橫一路挺進，到合歡派出所的途中海拔不斷升高，且路程長達87公里，但5人竟只花4小時10分鐘，員警聽聞後深感佩服。

在5人喝水解渴後，警方又詢問5人是否吃過中餐，這時年輕騎士們各個表情靦腆，開始支支吾吾、顧左右而言他；員警見狀當場拿出5碗泡麵，並快手撕開包裝，霸氣直呼「我已經拆了，沒吃完不准走！」5人見警方溫暖而堅決，這才終於不再推辭，坐下來安心享用。

▲5名高中騎手當天在派出所內吃泡麵充飢。（圖／記者蕭可正翻攝）

除了泡麵外，警方也提供巧克力等零食讓5人補充體力；臨走前，5名高中生掏出錢包想要付錢，但卻遭員警婉拒，警方還向5人打氣加油，期許5人能在賽場上有亮眼表現，日後替台灣爭光。5名高中生也當即允諾，表示挑戰賽當天一定會再來答謝，隨後便揮手向員警到別。

事隔3個月，當初小小的暖舉已被所內同仁淡忘，但信守承諾的5名高中生卻從來不曾忘記，23日挑戰賽當天，合歡派出所當地溫度僅有攝氏9.8度，外頭還下著冰冷的雨絲，5名騎手也在教練的陪同下前往派出所，並「加倍奉還」送上一箱共12碗泡麵表達感謝。警方得知後驚喜不已，表示會將這12碗泡麵留下，未來將提供給受凍的民眾食用，延續這份守信的善念，繼續傳承這份溫暖給需要幫助的民眾。

▼5名高中生相當感謝當天合歡所警方暖舉。（圖／記者蕭可正翻攝）