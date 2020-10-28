砸5600元報名跳繩班！小一童「1堂課都沒上」突開竅...補習班傻眼

▲劉小姐花5600元幫兒子報名跳繩班。（圖／翻攝自微博）

實習記者劉佩婷／綜合報導

大陸杭州一名小男孩今年剛上小學一年級，因為學校重視體能教育，規定每位學生1分鐘跳繩140下，但他缺乏跳繩天賦，怎麼都跳不好，讓小弟弟的媽媽苦惱不已，決定幫他報名跳繩訓練班，9堂課學費是人民幣1288元（約新台幣5600元）。沒想到一堂課都還沒上，小弟弟就學會了跳繩，媽媽只好請求能否退費。

根據《中國藍新聞》報導，杭州劉小姐表示，自己陪兒子跳繩已經一年多了，都沒看見兒子有所進步，在學校最多也才跳38下，根本不符合學校1分鐘跳繩140下的規定，而且跳的姿勢也怪怪的，讓她心急得巴不得幫兒子跳。

「自己教不好，實在想不出其他辦法！」劉小姐迫於無奈之下，只好替兒子報名杭州一家「貝＋跆拳道館」的跳繩訓練班，9堂課就要價1288元人民幣（約台幣5600元）。不料，在繳錢不久後，兒子突然開竅，且能夠在一分鐘內達到學校的標準，讓劉小姐相當驚訝，並決定向補習班申請退費。

▲劉小姐的兒子會跳繩了！（合成圖／翻攝自微博）

貝＋跆拳道館工作人員聽到要求退費頗為傻眼，因為劉小姐的兒子在正式上課前曾來試聽，學了一些技巧，認為可能是孩子的領悟力好，但至少補習班還是有功勞的，對於劉女士提出的退費要求感到無理。

但劉小姐表示，當初來試聽時也付了人民幣9元。「好了，給妳退，我不想跟妳說了！」跆拳道館在無奈之下，還是全額退費給劉女士，就連20％的違約金也免了。

報導一出，許多網友留言表示傻眼，「1286都是智商稅，剩下兩塊錢是買繩子的錢」、「第一次知道跳繩有培訓班，是我無知了嗎？」、「這位媽媽怎麼不報名走路班？」、「家長的錢真是好賺、跳繩部是有腳就會的嗎？」、「學校到底怎麼會要求一個小一的孩子跳一分鐘要跳140下？」

也有人說，「等你們有孩子了就知道了，有些孩子就是掌握不了要領，會跳，但跳不快，達不到標準」、「很多小朋友不會跳繩的，家長報班學跳繩沒什麼可以嘲笑的吧」、「才剛上學就要求一分鐘140下，不是報班的媽媽有問題，是學校有問題好嗎。」