台灣機師跳槽中國「年薪千萬送豪宅」　超高收入曝！爆空軍大退潮

▲四川航空為了挖角台籍機師，不惜開出2倍薪水利誘跳槽。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎重創全球航空業，國泰航空22日宣布裁員8,500百人，3天後，日本規模最大的全日空也傳出將裁員3,500人，國際航空運輸協會上個月更警示，疫苗尚未問世，全球客運量直到2024年才能恢復正常，估計各大航空公司今年損失超過840億美元，裁員人數更逼近50萬人，連早年風光赴中國執飛淘金的台籍機師，最近也掀起一波返台潮。

本刊調查，中國民航業從15年前崛起，當時估計每年約需要5,000名機師，由於兩岸語言相通，台籍機師素質又高，因此成為挖角的首選，四川航空率先捧著大把銀子，以雙倍薪水、加送豪宅、副機師快速升正機師及免飛紅眼航班等條件，陸續從華航、長榮、復興及遠東等國籍航空公司高薪挖角台籍機師，釀成一波機師出走潮，重創台灣航空業，讓國籍航空人力調度大亂，甚至連空軍飛行員也搶退改飛民航機，成為國安的一大隱憂。

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一名台籍機師向本刊說，機師養成不易且耗時，國內航空公司送人出國培訓，並與機師簽有長約，給予優渥薪資，例如華航機師年薪約300萬至500萬元之間，長榮機師則約400萬至600萬元間，堪稱平均薪資最高的行業，羨煞不少上班族。

本刊透過管道取得一份台灣機師歷年遭挖角到中國四川、海南、春秋、深圳、桂林、揚子江及上海貨運等多家航空公司的資料，顯示這15年來，台灣共有277人被挖角到中國的民航公司擔任機師，但在疫情遙遙無期下，至今只剩不到一半、約114人仍留在中國，亦即有超過半數以上跳槽到中國的機師，已陸續返台執飛或另覓工作。

根據該份機密資料顯示，2005年有8人率先被高薪挖角投靠四川航空，自2007年開始跳槽到中國的機師即居高不下，2010年更是一舉飆升至32人，2013年再創下43人的高峰，直到去年中美貿易戰加劇，接著新冠肺炎爆發，才出現關鍵性的轉折。

資料顯示，跳槽到中國的台籍機師去年有28人離職，隨著疫情爆發，今年至9月底回流台灣的機師，已有36人，總計這一年多來，返國的台籍機師人數達64人，創下了歷年跳槽中國後離職的新高紀錄，估計想回台的機師人數還會增加，但返台卻不一定能飛，使得一向炙手可熱的機師，也隨著新冠肺炎疫情持續嚴峻，成了另類的受災戶。

根據中國民航局統計，中國整體航空業今年首季虧損達人民幣398億元（約新台幣1,717億元），旅客運輸量年減53％，約短少7,407萬旅客人次。

此外，中國交通運輸部的資料顯示，今年1月10日至23日新冠宣布封城期間，中國民航運輸客流量為2,805萬人次，年增6.7％，為春運期間的正常增率，之後，隨著疫情大爆發，從除夕到正月初七（1月24日至31日），中國民航運輸客流量年增率即迅速暴跌，變成負56％。

到了2月1日，班機大減情況更為嚴重，南方航空、東方航空及中國國航等主要公司的航班取消比例，分別為63％、48％、49％。至2月5日，全中國航班平均取消比例已達到70％，虧損相當嚴重。

由於無班可飛，中國的航空公司首先拿包括台灣的外籍機師開刀，包括南方航空、海南航空、廈門航空、天津航空和北京首都航空都安排外籍機組人員放無薪假，加上歐洲各國入秋後因應疫情再起2度封城，國際線幾乎無班可飛，也是導致台籍機師返台的主因。



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