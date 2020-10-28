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北市體育局長遭控囂張七罪狀！　7問柯文哲陳情信曝光

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圖、文／鏡週刊 

台北市政府體育局長李再立爆發公器私用等多項爭議，本刊接獲爆料，指李今年6月動用6萬5千元的第一預備金，在局長室旁增設女用淋浴間，目的竟是為了讓老婆使用。

 台北市體育局長李再立遭爆公器私用等爭議，被下屬向市府及議員投訴；李再立遭控在體育局（圖）局長室旁設女用淋浴間，方便老婆運動後使用。（小圖翻攝李再立臉書）

▲▼台北市體育局長李再立遭爆公器私用等爭議，被下屬向市府及議員投訴；李再立遭控在體育局（圖）局長室旁設女用淋浴間，方便老婆運動後使用。（小圖翻攝李再立臉書）

台北市體育局長李再立遭爆公器私用等爭議，被下屬向市府及議員投訴。（翻攝李再立臉書）

此外，李還被體育局員工投訴，在局務會議公開批評副市長蔡炳坤「雞雞歪歪」、羞辱新進同仁、放任工友亂請公假爽領上萬元差旅費、阻撓設置射擊訓練場地、員工滿意度倒數卻推責科室主管、隨意答應市長承攬其他局處業務卻做不到等7大罪狀，呼籲台北市長柯文哲應儘速調查、嚴肅處理。

體育局公文顯示，花6萬餘元修繕2樓女用淋浴間是奉局長指示辦理，「細心體貼從同仁的需求出發」，但並未採用只要1萬餘元的4樓加裝電熱水器方案。（讀者提供）

北市府及部分議員日前接獲體育局員工的陳情信，指控局長李再立有7大罪狀。（讀者提供）

台北市長柯文哲的核心幕僚和部分台北市議員，日前陸續收到一封由台北市政府體育局員工發出、標題為「7問柯文哲市長」的陳情信，指控體育局長李再立「對上不敬、羞辱同仁、表裡不一、公器私用、縱容部屬、不知反省、輕諾寡信」等7大罪狀，呼籲柯盡快將其撤換。

2樓體育局長辦公室旁增設的女用淋浴間，幾乎沒有女員工會去使用，遭員工質疑浪費公帑。（讀者提供）

本刊取得這封陳情信，並採訪多名體育局員工，大多認同信中的指控，且認為李難當局長大任。由於李再立日前就曾爆出爭議鬧上新聞，如今再遭員工寫信爆料，行事作風再度受到關注。


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