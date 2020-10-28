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夢夢「為500萬」下海拍SWAG　願台情色產業因她而起：已無法回頭

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夢夢現在和台灣成人片商麻豆合作拍攝作品，以進軍日本市場為目標。（翻攝網路）

▲夢夢現在和台灣成人片商麻豆合作拍攝作品，以進軍日本市場為目標。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「肉感系性愛女神」之稱的AV女優吳夢夢，因在情色付費平台SWAG拍攝性愛影片一砲而紅，近來更計畫進軍日本AV界，但人紅是非多，夢夢竟因先前找男粉絲拍攝3P片，遭男粉絲妻子控告侵害配偶權，求償40萬元。夢夢接受本刊專訪，她加入SWAG平台，在2年間幫爸爸還清500萬債務，但她也坦言：「已經無法走回頭路了。」

夢夢表示，她在2017年1月加入SWAG平台擔任主播，起初只是陪陪粉絲聊天，偶爾拍攝一些性感影片，之後因SWAG推出主播排名競賽，得到最多粉絲斗內的第一名，將可額外得到100萬元獎金，她為奪得獎金，開始拍攝對著鏡頭使用情趣用品的影片。

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她坦言，當初因為爸爸做生意失敗，積欠500萬債務，因此很需要錢，但當時經濟壓力大到她情緒崩潰，還需要求助專業醫師治療，「但我沒有想過逃跑，畢竟那是自己的親生父母，就是單純想盡孝道。」

夢夢（左）先前因隨機抽粉絲床戰的成人片，一砲而紅。（翻攝吳夢夢YouTube）

夢夢待在SWAG平台2年多時間，以獎金還清家中債務，目前只需要給家人些許家用，但她坦言：「已經無法走回頭路了」，夢夢現在持續拍攝成人劇情片，但她說，認為拍片前發想題材、寫腳本這些製片過程很有趣，「這讓我覺得很有挑戰性，也有很大的成就感。」

夢夢說，她認為台灣也應該要有自己的成人情色片，「我希望讓世界知道，台灣也有很好的AV女優，可以做出很好的AV片，我希望台灣也能有成人情色產業，而我希望這產業是因我而起，成為台灣第一AV女優現在是我的夢想。」


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