OL「錢包神護體」防刮傷！朋友全驚呆：光看就累　網笑破盲點

▲價錢不是重點，主要是朋友很喜歡這個錢包。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／周亭瑋報導

許多人新買東西後，會出現一段「過渡期」，除了使用時特別小心謹慎，也格外珍惜。一名女網友發文笑說，最近發現某位朋友（簡稱A女）換錢包，因為怕刮傷，竟直接將包包放進盒子裡，再「連盒帶包」帶出門，讓朋友們哭笑不得。

女網友在「爆廢1公社」提到，最近發現A女換了一個很漂亮的新錢包，雖然價格不算太貴，差不多3、4千左右，但對方非常喜歡與珍惜，由於剛買時，A女同事曾叮囑，這個包很容易刮傷，所以她靈光一閃，就把包包直接放進盒子裡，然後帶著盒子出門。

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日前，她們三五好友相約聚餐，結帳時原po赫見A女拿出這個盒子，緊接著迅速打開拿錢，最後再關上盒蓋，動作一氣呵成，感覺相當熟練了。

▲迅速收盒。（圖／翻攝自爆廢1公社）

A女得意表示，其實這個錢包已經買很久了，因為怕刮傷，現在都會帶著盒子出門，進火車站時，也是從盒裡拿出一半，感應完再快速收回。

現場友人見狀忍不住吐槽，「別拿那個盒子了...我們看著都覺得累」，而她也好奇，為何不選擇放進防塵袋裡。對此，網友們紛紛笑回，「怎麼那麼可愛啦」、「我都拿去包膜」、「多買幾個就不會堅持了」、「人類超迷惑行為」、「我是覺得她帶盒子出去就好，包包放家裡」、「乾脆供起來膜拜好」、「裝防塵袋＋1，有看過身邊的人，為了保護皮夾都放在放塵袋裡」。