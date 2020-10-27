河南首間小七開幕！直擊排隊盛況　單日營收突破2百萬

▲現場人潮滿滿。（圖／翻攝自科技犬建哥微博）

文／CTWANT

台灣便利商店隨處可見，知名連鎖的「7-11」更是隨處可見，有些地方甚至不到100公尺就有一家，不過近日中國河南卻是首度引進「7-11」，開幕當天還引發排隊熱潮，單日銷售金額更是來到65萬人民幣（約277萬新台幣）。

事實上，中國因為地區之間經濟發展不均衡，導致「7-11」在該國主要分布於大城市，其中廣東省擁有超過1000間門市，為全國之冠，而河南省原先也計畫在今年上半年引進首家門市，不過受到新冠肺炎疫情影響，直到本月23日才開幕。

綜合陸媒報導，「7-11」日前在河南省鄭州市開業後，引發空前的排隊盛況，民眾紛紛排隊，打算看看河南首間外資的24小時便利商店到底賣些什麼，更令人吃驚的是，《東方今報》報導指出，鄭州門市開幕當天的單日銷售金額，竟然達到65萬人民幣（約277萬新台幣）。

事實上，除了「7-11」之外，美國知名大賣場好市多去年進軍中國，並選在上海開幕之際，開幕當天就湧入大量的人潮，把整個賣場塞個水洩不通的。

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