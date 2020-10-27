環團公布15用電大戶綠能使用評比　先鋒者台積電、台化纖跑第一

▲「用電大戶綠能使用比一比」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

台灣再生能源推動聯盟今（27日）和民進黨立委洪申翰、時代力量立委陳椒華指出，調查台灣前15大的排碳大戶發現，「綠電先鋒者」是台積電、「自發自用跑第一」為台化纖，繳出白卷王的有台塑石化、大連化工和南亞塑膠。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，台積電是15家企業中唯一加入百分百再生能源RE100的企業，承諾至2030年全公司生產廠房25%，非生產廠房100%使用綠能。在此次的調查中台積電的表現亮眼，無論是自發自用的設置量、購買的碳權或是使用綠能的長遠目標，皆是表現最優秀的。可惜的是，台積電電力計算皆是全球數據，並未明確紀錄目前台灣的綠能使用佔比。

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▲高茹萍說，台積電是15家企業中唯一加入百分百再生能源RE100的企業。（圖／記者屠惠剛攝）



環團指出，自發自用跑第一的台化纖，是在設置自發自用太陽光最多的企業，共設置了1,500 kW的太陽光電，雖然實際的使用佔比只有0.07％，但以在台自發自用的佔比而言，已是表現最佳的企業。連0.05％都不到的優等生台泥、亞泥、中油 、群創光電、友達光電，5家企業使用0.05％以下綠電，分別為0.04%、0.02％、0.01％、0.004%和0.003%。但在這次的排名中，這5家企業卻都已經屬於領先族群。但從此名單中也可以看到，儘管是傳統產業，也可以積極的參與綠能，就以台泥而言，整體電力使用狀況與再生能源發展狀況的資訊透明清晰，雖然目前的使用率仍不高，但卻有清楚且長期的綠能設置規劃。

環團表示，僅有賣電不自用的中石化、長春石化、中國鋼鐵、台灣塑膠、中龍鋼鐵，這5家雖皆無使用綠能，但都有設置或提供場所設置再生能源，可算是有參與到能源轉型，卻仍有很大的進步空間。中石化雖設置自發自用，但僅是太陽能及風力共同發電儲能的路燈，換算成使用占比僅佔0.0005%。而中國鋼鐵雖然沒有自發自用，但卻設置了83.2 MW太陽光電，一年可發一億度電，設置量的表現最佳，且積極發展離岸風電。

▲環團和立委公布台灣前15大的排碳大戶調查結果。（圖／記者屠惠剛攝）



環團點名白卷王台塑石化、大連化工、南亞塑膠，在本次調查中，在5個指標上都繳白卷，完全沒參與任何再生能源，甚至連出租屋頂做為設置再生能源的場所都沒有。尤其是台塑石化，每年花費26.7億度電，但卻在電洽時表示自己不是用電大戶。之所以如此，就是因為用電大戶條款的漏洞，只計算跟台電簽約的「契約容量」，而未算進自有的發電量，所以這些真正的超級用電大戶，因為跟台電買電的量比較小，反而不受到規範。台灣再生能源推動聯盟最後呼籲，經濟部應有更積極的政策工具促進用電大戶參與能源轉型。