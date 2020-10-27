找軍官與陸接觸　暨大在台校友會執行長涉共諜案下場出爐　

▲暨大在台校友會執行長李宛平，涉入共諜案遭通緝，北院27日依《國安法》等罪判決。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、執行長李宛平，涉嫌受大陸廣東省委台辦指示，在台招攬軍官、立委、國會助理，安排到第三國與大陸情治人員碰面，另違法替中國暨大招生，經北檢依《國安法》起訴後，又經法院傳喚兩度不到遭通緝，目前仍未到案；北院27日依違反《國安法》、《兩岸人民關係法》等罪，判李宛平1年7月徒刑，其中7月得易科罰金。

起訴指出，傅文齊2002年就讀中國暨大期間，結識廣東省委台辦科長，並涉嫌接受指示自2006至2017年8月間，找李宛平任暨大台灣校友會執行長，在台招攬軍、政人士到韓國、澳門、泰國等地旅遊，並藉機與陸方人士碰面。

傅、李2人，曾趁已故前立委劉文雄等20人訪陸期間，試圖拉攏團員加入組織，並安排陸方人員，在行程停留韓國時，藉機與隨團的軍官接觸，經軍官返台回報上級，檢調展開偵辦。

傅、李2人另被查出，未經許可替中國暨大招攬會計、企管、國際關係、醫學等系所學生，中國暨大更開設台灣專班，校友多達200人，2人經手10多案，收受顧問及公關費達298萬餘元，涉犯兩岸人民關係條例；北院依違反《國安法》、違法招生及業務登載不實等罪，判李宛平1年7月徒刑。

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