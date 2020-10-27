「把光明黑暗同時呈現」作家七等生辭世　文化部長李永得悼念

▲「把光明黑暗同時呈現」，作家七等生辭世。（圖／國立臺灣文學館提供／林柏樑攝影）

記者林育綾／台北報導

臺灣文學作家七等生（本名劉武雄）於10月24日辭世，享壽81歲。對於作家的辭世，文化部長李永得深表哀思與敬意。而七等生的摯友馬森也說，他是少有的一位「把光明與黑暗面同時呈現於人的作家」，他的辭世將留給世人無限想念。

文化部今（28）日發布新聞稿表示，文化部長李永得對於七等生的辭世深表哀思與敬意。七等生1939年生於苗栗，曾任瑞芳、九份、苗栗等地國小老師，1966年與尉天驄、陳映真、施叔青等人創辦《文學季刊》，1983年應邀赴美國愛荷華大學「國際作家工作坊」訪問。1989年七等生自國小教職退休後，專事書寫、繪畫與攝影等藝術創作。

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他的代表作有〈我愛黑眼珠〉、〈沙河悲歌〉、〈重回沙河〉等，其中〈沙河悲歌〉經改編為電影。曾獲1966年第一屆與1967年第二屆臺灣文學獎、1976年第一屆聯合報小說獎、1985年中國時報文學推薦獎、1985年第八屆吳三連文藝獎及2010年第十四屆國家文藝獎等重要獎項，文學成就斐然。

七等生的作品在早年時，被評論得體無完膚，例如「對文化或道德毫無敬意」、「構成社會公害」、「萎彌頹廢的論調」。七等生在近年回顧當時那些打壓「要把我打死、要把我消之於無形」，但他強調，「我寫的是宇宙，寫的是地球，寫的是人類，而不是寫你們要的東西。」

▲七等生於2010年獲頒第14屆國家文藝獎照。（圖／文訊雜誌社提供）

遠行出版社於1977年出版「七等生小全集」（10冊）與作品評論集《火獄的自焚》，使其成為臺灣新文學史上第一位同時擁有全集與評論集的作家。其繪畫成就亦卓越，先後於1991年與1992年舉辦個展。

回顧七等生文學、藝術創作的一生，正是其自身經歷的寫實過程，如他的摯友馬森所言，「他是少有的一位把光明與黑暗面同時呈現於人的作家」，七等生的辭世將留給世人無限想念。

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