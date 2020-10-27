化糞池爆炸成黃金噴泉！北市拒收外縣市水肥　新北桃園人陷屎尿危機

▲北市水肥聯誼會代表陳美雲透露，由於北市迪化汙水處理廠宣告不再收取外縣市水肥，導致新北、桃園各處都有水肥「爆管」外溢的情況，業者們是愛莫能助。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市迪化汙水廠今年4月宣告禁收外地水肥，直接讓桃園新北陷入糞便危機，社區、醫院、學校和公家機關化糞池已到臨界點，多處「爆管」導致屎尿滿溢，更助長非法業者亂抽亂排風氣，民眾叫苦連天。

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10月21日上午，本刊抵達深坑某財貿中心，一抵達停車場就聞到陣陣惡臭，「濃郁」味道在偌大園區中揮之不去，戴上口罩都無法抵擋難聞氣息，來洽公和上班的民眾只能掩鼻快速行經，多待一秒都幾乎反胃。

記者循著味道一路找尋，驚見車道旁的化糞池已無法容納龐大水肥，屎水攻破孔蓋而四處滿溢，順著雨絲佔領路面，汩汩湧出「黃金噴泉」讓人傻眼作嘔，即使離開現場，噁心畫面和氣味仍如噩夢般久久纏繞，此場景卻並非特例，近期在桃園和新北市不斷發生。

▲本刊直擊深坑某財貿大樓化糞池不堪負荷，屎水攻破孔蓋滿液路面，現場惡臭不已，即使離開現場，噁心畫面和氣味仍如噩夢般久久纏繞。（圖／CTWANT提供）

台北、新北和桃園3市目前僅龜山水資源回收中心，和迪化汙水處理廠能投入水肥，但龜山每日清理量僅50噸，多數業者還是選擇能處理450噸的迪化廠，迪化廠卻宣布禁收其他縣市水肥，今年8月更大幅縮減開放時間，水肥業者收入大減，更讓新北和桃園市民陷入屎尿危機。

迪化廠的禁止令讓水肥業者不敢踏足新北桃園，625萬市民每日產出的排泄物便無法清送，台北市水肥聯誼會代表陳美雲透露，目前多個社區、學校、看守所、大型醫院，以及捷運站和各級公家機關陸續傳出化糞池爆炸，民眾焦急求救，數家清潔公司的電話都被「打爆」，業者卻愛莫能助。

嚴格禁令也助長偷抽偷排的風氣，根據統計，迪化廠近月清潔量大減，數以萬計的水肥憑空「蒸發」，恐落入地下清潔行手中荼毒環境，且水肥偷排快速方便，只要3分鐘就能處理完一車穢物，稽查人員還沒出門，非法業者就已完工返家，這也是各地環保局想抓卻難有成果的痛。

▲北市迪化汙水處理廠以民眾抗議、水質不合格和含油量過高為由，宣告不接受外縣市水肥。（圖／CTWANT提供）

台北市衛生下水道工程處副處長程培嘉表示，上周剛與新北開完會，新北願意蓋2個水肥投置站，雙北環保局也會加強與水肥業者溝通，要求要合法抽肥，不得去抽餐廳油脂或工業廢油等不是水肥的廢棄物，迪化廠也將加強水質檢驗，但目前遵守台北市議會決議，「不收外縣市水肥。」

新北市環保局則表示，目前不斷呼籲水肥業者注意水質檢驗，投置站也在積極處理中，更持續與台北市府溝通，希望透過縣市合作撐過半年的過渡期，如民眾家中化糞池出現不堪負荷情形，也可向政府反映，環保局將會媒合業者前往處理，此外也加強查緝，避免非法業者偷排水肥而造成環境汙染。

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