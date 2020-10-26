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27歲淫狼扮女設計師誘少女拍裸照　裝精神病住院「緩刑就贏了」

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徐姓男子假扮女裝設計師，以徵模特兒、檢查身體是否有疤痕為由，屢次引誘少女裸拍猥褻照遭逮，但他不知悔改，甚至企圖裝精神病以獲緩刑。（圖／示意圖，報系資料照）

▲徐姓男子假扮女裝設計師，以徵模特兒、檢查身體是否有疤痕為由，屢次引誘少女裸拍猥褻照遭逮，但他不知悔改，甚至企圖裝精神病以獲緩刑。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台中1名有「蘿莉控」的徐姓渣男（徐男、27歲）假冒女服裝設計師，以徵「模特兒」為餌，誘高雄4名少女拍下179張猥褻照，落網後，檢警發現他曾以同樣手法在台中犯案，且為求減刑，還在精神病院裝瘋賣傻。他自以為天衣無縫，但因和友人「緩刑就贏了」等對話露饀，裝病伎倆遭檢警戳破！

本刊調查，這齣裝病的「台版陰屍路」遭判9年的重罪案例，發生在2019年4月間，徐男當時使用暱稱「賴儀婷」、「Yi Fang Lai 」女性假名、假大頭照，在臉書上假冒自己是女性服裝設計師。

徐男以徵模特兒為誘餌，和高雄4名分別年僅12至15歲少女成為臉友後，再向少女誆騙「當模特兒拍寫真集有收入」、「拍攝代言衣服有錢賺，衣服可免費穿」等理由利誘，再以「檢查少女身體是否有疤痕」為由，要求少女拍下裸露胸部、下體及肛門等猥褻照。

其中一名13歲少女為了一圓模特兒夢，聽從徐男謊言，拍下以棍子插下體仿「性虐待」SM等多達64張猥褻照，徐男逐一收集4少女猥褻照後，不僅一毛錢都沒給，還隨即封鎖對方。

被害少女害怕裸照遭徐男傳播，心生畏懼下告知父母後報案，高雄市刑大科技偵查隊展開調查，警方先透過「美國國家失蹤及被剝削兒童中心（National Center For Missing & Exploited Children) 」，向臉書公司調取徐男帳號破案，並在雲端查扣大批少女裸照。

徐男為求減刑裝瘋，和友人對話時嘲諷精神病院像「陰屍路」。（圖／翻攝畫面）

▲徐男為求減刑裝瘋，和友人對話時嘲諷精神病院像「陰屍路」。（圖／CTWANT提供）

檢警調查時，發現徐男2016年曾因和台中13歲少女發生關係，又散佈裸照，在台中地審理時，徐男為求脫罪，請跑去精神病院住院一周，因和友人在通訊軟體一席對話，引用火紅的美國影集「陰屍路」，形容醫院「根本陰屍路」，病患像「殭屍」，裝病脫罪因此破功，遭台中地院一審判3年10個月有期徒刑。

徐男在台中所犯案件，上訴台中高分院二審期間，又犯下引誘高雄4少女裸拍案，徐男在台中案件二審被判3年7個月有期徒刑，因惟恐高雄案件也遭判重刑，又二度使出裝病技倆，由於精神鑑定未過，高雄高分院因此依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪重判徐男9年有期徒刑。

徐男渣男蘿莉控的行為，二度想裝瘋賣傻企圖逃脫罪行，卻因無意中引用全球跟風的「陰屍路喪屍潮」一席話以及精神鑑定未過關，讓他破功，接下來，他將在牢裡度過比遇到喪屍更可怕，失去自由得蹲苦窯的牢獄生活！

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