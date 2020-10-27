扭蛋中獎率多少？藏壽司董事長：大祕密！　「鬼滅之刃」可能引進

▲扭蛋機是吸客武器。（圖／CTWANT提供）

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亞洲藏壽司最有名的集客武器，莫過於每吃5盤可以抽一次的人氣動漫扭蛋機。本刊記者實地觀察，店內以年輕人和家庭客為主的客人，一邊等待著迴轉帶傳送壽司過來，一邊猶豫是否要直接在觸控平板螢幕上點餐，讓「高速列車」送餐來，同時還要計算吃了幾盤、如何集中盤數進行扭蛋抽獎作戰計畫，整個過程可說十分忙碌。

西川健太郎表示：「客人用餐喧鬧的樣子，會讓我安心，相對的如果客人很安靜，我就會擔心他們是否會再回來。」

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▲新推出的蠟筆小新聯名扭蛋人氣很旺。（圖／CTWANT提供）

目前台灣亞洲藏壽司的扭蛋主題是蠟筆小新，反應熱烈，當本刊記者問起扭蛋中獎率時，他強調這是「大祕密，不能說」！但記者不放棄，再問「如果客人吃很多盤但都沒中獎會很洩氣，因此是否可以稍微透露至少吃幾盤會中獎？」結果，西川健太郎口風超緊，堅決不肯透露。甚至問起謠言流傳，為了讓吧台客人不感孤單，所以坐吧台的客人中獎機率比坐桌子高一事，西川健太郎也還是不予置評，關於中獎率，他唯一透露的是「日本也有很多人想知道，但從來沒有答案」。

▲被問到人氣扭蛋的中獎率時，董事長西川健太郎伸出食指，堅決不透露。（圖／CTWANT提供）

扭蛋的集客力有多大？從亞洲藏壽司的母集團日本KURA壽司的業績就可知道。KURA壽司因為疫情、加上「外出自肅」政策下，這一年來陷苦戰，3月營收為去年同期的84.5%、4月51.9%、5月80.0%，但自從6月推出「鬼滅之刃」扭蛋主題等活動後，業績大躍進，7月營收為去年同期的92.3%、8月94.6%、9月正成長來到107.9％！

至於台灣會不會引進「鬼滅之刃」扭蛋主題？西川健太郎保持微笑，僅表示「有可能」、「會評估」，但具體細節恕難奉告！

日式嚴謹面面觀

採訪當天，西川健太郎從商標露出、到拍照時壽司如何擺放都十分在意；員工透露，董事長雖然要求嚴格，私下還滿好相處的。

在亞洲藏壽司，店員至少要花2年，熟悉握壽司與軍艦、熱食、外場4區的作業後，才有機會晉升店長；之後再逐步升任督導（管理5間店）、區經理（管理25間店）到經理，每一階段都有考試。

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