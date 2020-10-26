陪酒當坐月子！23歲母剛生完就被逼下海抵債　2幼女慘淪「肉票」

▲台中女遭逼下海抵債，2幼女慘被凌虐，滿身傷。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中何姓服飾配件商25日晚間11時許在臉書直播，透露女性友人的2歲女兒和剛滿月女嬰，遭從事娛樂經紀的前雇主與同夥凌虐，不僅暴打關陽台，還給小孩餵安眠藥、菸草以及餿水。據了解，2名幼女生母因債務問題，懷孕8月時被前雇主逼簽本票，直到生下女嬰後就立刻要她下海陪酒抵債，等於是「陪酒當坐月子，烈酒當雞酒喝」。

何女深夜在臉書直播，稱有名20多歲單親媽媽向她求助，自己的2名女兒遭到前雇主控制在家，自己也遭到暴打，而她不敢也無力救孩子，希望何女能替她揭露此事，並且協助報警。

警方獲報後，立刻派員前往該名前雇主大樓住家查訪，並在屋內發現這2名分別為剛滿月的女嬰與近2歲的女童，渾身傷痕累累，令人相當心疼。警方當場將該名前雇主與同夥嫌犯帶回偵訊。

據了解，23歲生母前男友日前撞壞前雇主楊男的車又欠錢，後來沒還錢入獄，前男友要楊男找生母履行債務。懷胎8月生母被逼簽百萬本票，在今年7月與2歲女童到楊男北屯的社區大樓同住，剛好認識林姓男子並交往，也在北屯一起住一起照顧。

楊男本身是直播主也是經紀人，顧慮生母要生小孩，無法做傳播陪酒，等到生母生下女嬰，立刻要求她下海陪酒抵債，等於是「陪酒當坐月子，烈酒當雞酒喝」。

然而，生母近日卻發現2名小孩身上出現多處瘀青，懷疑是楊男、林男過度管教造成，2人卻態度很差，讓她心生不滿，25日坐完一枱就跑掉，並向友人求援，找直播主友人揪人幫忙救小孩並且報警，母女3人才得以脫困。

目前生母已帶著兩個孩子到朋友家居住，而社會局也將此案列為兒保個案，後續將會提供追蹤關懷訪視，26日也將前去查探照顧狀況跟環境。

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