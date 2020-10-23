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國道超車「回馬槍」10秒連撞噴！25歲屁孩曝光　網驚：極限救3次了

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▲▼國道屁孩曝光！馬3當M3超車「回馬槍」10秒連撞噴　貨櫃車神閃爆煙。（圖／翻攝）

▲國道超車失控！「回馬槍」連環撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者許力方、蔡佩旻／雲林報導

國道1號（中山高）南下雲林斗南路段22日發生一起車禍，一輛黑色馬自達3疑似加速超車，卻操作不慎打滑蛇行，失控撞開中線休旅車，跟在後的聯結車駕駛火速反應閃開，緊急剎車不斷冒出白煙，讓後方駕駛看得驚呼連連。警方表示，25歲黎姓駕駛疑似變換車道不慎釀禍，依據車牌開立罰單。

目擊駕駛將53秒行車紀錄器影片公布在網路上，畫面顯示，事發於22日上午10時許，他剛上國1南下，行經245.2公里處，突然有一輛黑色「馬3」從中線加速要超車，轉入內線失控差點撞上中央護欄，急轉彎一陣「蛇行」，又回馬槍撞開中線休旅車。

▲▼國道屁孩曝光！馬3當M3超車「回馬槍」10秒連撞噴　貨櫃車神閃爆煙。（圖／翻攝）

▲▼國道屁孩曝光！馬3當M3超車「回馬槍」10秒連撞噴　貨櫃車神閃爆煙。（圖／翻攝）

▲▼國道屁孩曝光！馬3當M3超車「回馬槍」10秒連撞噴　貨櫃車神閃爆煙。（圖／翻攝）

▲貨櫃車駕駛急剎！神閃避爆白煙。

馬3走了一趟鬼門關，車體殘骸噴散，撞車後回穩行駛在中線車道上，但休旅車一路飛越2道，緩慢停靠外線車道，後方的貨櫃車駕駛火速反應向右邊閃開，接著再緊急剎車、向左閃避，輪胎與地面磨擦，冒出陣陣白煙，短短10秒過程，彷彿電影《玩命關頭》場景般，相當驚險，讓目擊民眾直喊「快過快過」。

國道斗南警方調查，25歲黎姓駕駛沒有酒駕，但疑似因超車失控，變換車道不慎撞休旅車，自己的車子也撞壞，害得貨櫃車也差點失控，好在當下緊急閃避穩住，才沒有引發更嚴重的連環車禍，也沒有造成人員傷亡，將依據車牌對他開出3000至6000元的罰單。

影片在「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上引發熱烈討論，網友紛紛直呼「新手上路，差點閻王新收」、「第一次看到只是變換車道也能失控的車」、「最倒楣就是貨櫃車司機」、「這麼簡單的超車也會失控？」「技術差開車出來別害人啊」、「開馬3的人都常常自以為開M3」還有車友分析，馬3失控當下已經被ESP系統（主動式動態穩定控制系統）救回來2、3次「硬是把它開到失控」、「馬三能開成這樣，優秀」、「有ESP還能開成這樣，厲害」。

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