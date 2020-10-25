放火「過夜」被逼拍裸照！脫困後秒做1動作　他讚：很好的示範

▲放火到青青家，傳出被強拍裸照並逼簽本票事件。（圖／翻攝自放火、青青IG）

記者趙蔡州／綜合報導

YouTuber放火（李育群）疑似陷入仙人跳圈套，被威脅全裸拍攝道歉影片，最後還是請朋友帶25萬來才脫身，22日也在家人和律師陪同下報警。放火遭人拍裸照後仍果斷報警，有網友看了直言，「說真的，他做了一個很好的示範了吧」，文章分享後引發網友熱議。

原PO在批踢踢八卦板表示，裸照遭人惡意上傳到網路，基本上就是一輩子黑歷史，但其實威脅拍人裸照、設圈套的可惡男女，才是大家痛斥且厭惡的對象，放火這一次脫困後果斷提告，基本上賠償一定遠超25萬元，光刑事部分也夠對方受的。

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他認為，不只是男生，其實有很多女生，也有裸照在恐怖情人手上，除了拿錢以外，還逼換更多的性行為，忍耐只換來惡性循環，相關事件社會上都時有所聞，「放火就做了一個好的示範，我就公開、我就報警、我就告你，絕對不要姑息養奸」、「放火是不是做了一個很好的示範。」

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

其他網友看了紛紛表示，「這種惡霸看準了別人不敢使用公權力，真的被告刑事抓起來關，碰壁就知道了」、「邏輯正確」、「本來就是這樣，這種就是要給教訓」、「本來就該這樣啊，錯不在你，告就對了」、「確實，沒有必要讓惡徒繼續為非作歹」、「報警是正確示範+1」、「現代人男女裸照外流根本無感，網路就一堆了。」