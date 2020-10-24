放火JKF「過夜」青青　律師點出「1疑點」：這習慣很特別

▲放火到青青家，最後被強拍裸照並逼簽本票。（圖／翻攝自放火、青青IG）



實習記者陳妙津／綜合報導

YouTuber放火（李育群）捲入桃色風波，爆遭女網紅青青男友，夥同友人拍下全裸影片，並逼簽本票，最後只能託人送來25萬脫身。不過律師林智群卻點出1個疑點，「有誰大半夜去找女朋友，身上會帶本票的？」

青青23日發文公開道歉，並還原當晚經過，坦言與陳男謊稱「有姐妹來家裡」，才會造成事件發生，但不知道有本票一事，也從未想過「設局」、「仙人跳」等，願意向陳陳男、放火，舉辦派對的瘋男，還有社會大眾道歉，「我會反省再重新出發，也對公司感到非常抱歉，純屬我個人行為，有任何處置我都願意接受。」

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▲青青為自己的不誠實道歉。（圖／翻攝自IG）



網紅律師林智群今（24）日在臉書針對此事發文，笑稱自己老了，「這些人我一個都不認識，不過我覺得比較奇怪的是，有誰大半夜去找女朋友，身上會帶本票的？這個習慣很特別啊！」

網友紛紛回應，「超超前部署」、「此地無銀三百兩，不愧是律師，戳中盲點了」、「江湖在走，本票要有」、「被專業佛跳牆了」、「所有裝備都準備齊全，值得嘉許？」、「人家消費習慣都是開本票嘛」、「刷卡機比較實在」、「仙人跳專業戶」。

不過有網友問，「本票不是沒有固定樣式，一張白紙符合必要記載事項就算本票了嗎？」林智群則回覆，「這可以的，不過可以在白紙上作出本票格式，可以當律師了。」