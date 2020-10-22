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20歲軍人誘騙8少女「辦案」！廁所硬上、強拍不雅片…判70年5月

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▲桃園市黃姓男子去年8月與女友分手，隔月相約摩鐵談復合卻趁機性侵3次得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲職業軍人服役期間，接續誘騙8名未成年少女，拍下14段影片。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／嘉義報導

嘉義一名20歲職業軍人阿宏（化名）2018年至2019年服役期間，透過社群軟體Instagram、FaceBook認識8名未成年少女，孰料，他竟接續引誘少女視訊脫衣、以脅迫、交往方式性侵少女，還錄下14段性交、猥褻影片。對此，嘉義地院日前審結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌，共16罪將阿宏判刑70年5個月，應執行12年6月，可上訴。

判決指出，阿宏服役期為2018年8月15日至2020年3月10日，孰料仍處服役期間，2019年8月他結識12歲A女後，在視訊時竟引誘A女掀開上衣露胸部，趁機錄影；同時間他還結識14歲B女、16歲C女，皆有交往關係，除了故技重施引誘B女、C女視訊脫衣外，他還將B女帶至MTV包廂，企圖性交，未得逞後改撫摸B女胸部猥褻，而與C女分手後，更以脅迫方式傳訊「所以你是處女嗎？我不會報案，你配合我，我自然就配合你」等語，要求碰面上床，幸C女及時封鎖，逃過一劫。

同年10月阿宏結識17歲D女後，邀約至國小廁所碰面，提議發生關係，但未見D女同意，他竟直接逼D女口交，並拍攝全程，事後再要求D女自拍猥褻影片；今年1月初他認識15歲E女時，以「我是職業軍人，妳拒絕我我才會生氣，我只好報警讓妳入獄了，準備被關吧」等語，在MTV包廂脅迫E女與其發生關係，並拍下影片；兩週後、今年1月底時，阿宏結識14歲F女，傳訊「我可以用1000塊買妳的20分鐘嗎？我要的是妳，那20分鐘要配合我餒」等語，脅迫F女至高中廁所與其性交，拍攝影片。

今年2月阿宏再向17歲G女稱，對方遭起訴，傳訊「我都已經幫妳想好消（銷）案的方法了…出賣身體妳能接受嗎？」，脅迫G女替他口交，再錄下全程。同月阿宏結識16歲H女時，以「我最近在處理一堆案件，軍人要幫警察辦案，我在裡面的案件有看到跟妳一模一樣的名字，如果是我可以幫妳消案」等語，再度脅迫少女發生關係、拍攝影片，不過，他第二次想再約H女出門碰面時，惟H女已告知友人，友人及時轉達H女父親並報警處理，事件因此曝光。

對此，阿宏坦承犯行，表示願意由祖父母拿錢賠償被害者一人8萬元，但不被對方接受；法官查出，阿宏拍攝影片前，會要求被害者先錄製自我介紹，在詢問是否同意發生性行為時，表示「出於自願」等舉動，以利日後審理能脫免罪責。

法官認為，阿宏利用職業軍人身分，威脅少女性交，還拍攝猥褻、性交影片，來滿足私慾，除了破壞軍紀，嚴重破壞人民對軍譽、司法之威信及信賴，更讓8名少女身心健全發展嚴重受創。

嘉義地院審酌，少女受害後，精神壓力大須赴精神科治療，且少女家屬請求重判，拒絕和解賠償，事後依引誘兒童少年製造猥褻行為之電子訊號罪、成年人故意對少年為強制性交、成年人故意對少年為強制猥褻等罪，共16罪判刑70年5個月，但應執行12年6月，全案仍可上訴。

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