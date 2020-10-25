忙打遊戲指示「勿打電話」　外送員找不到連call...慘遭狂毆腦損傷

▲外送員被毆打受傷。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

四川成都一名外送員15日晚間送餐時，因為不確定客人住址，雖然單子上指示「不要打電話」，還是播電話請對方來拿，沒想到卻因此被打，導致輕度顱腦損傷以及右膝外側半月板撕裂。

根據紅星新聞報導，馮某東15日晚間8時34分接獲訂單，備註上顯示「不要打電話、到了敲門」，但是到達外送地址後，發現5樓有2家住戶，不確定是哪家，因此才撥電話確認，一開始幾通都沒人接。

沒想到王姓顧客開門後質問「你為什麼不敲門，還要給我打電話？」馮某東解釋因為晚上敲人家門不太好，之後顧客表示要取消訂單後，他就轉身準備下樓，把餐點送回去給商家。

馮某東透露，自己轉身後突然被踹了一腳，因此重重滾到4樓與5樓樓梯間，手機都摔壞了，而王男還不斷對他頭部打了數拳，期間他都不敢還手，只是不斷求饒，最後一拐一拐地下樓借了手機報警。

根據成都市溫江區人民醫院疾病診斷證明書顯示，馮某東於10月16日1時31分入院，診斷結果為「輕型顱腦損傷，頭皮挫傷，右膝外側半月板撕裂，側副韌帶損傷，右脛骨平臺骨挫傷」。

溫江區公安分局表示，現查明2020年10月15日21時許，違法行為人王某在成都市溫江區柳城萬春路×號×棟×單元4樓與5樓樓道間，因馮某東送外賣超時對馮某東進行毆打，現決定對違法行為人王某行政拘留7日，並處罰款人民幣300元。現已在崇州市拘留執行處罰。

據王某表哥楊先生介紹，王某以前也曾是一名外賣員，當天因為打遊戲不想被打擾。事發當晚王某曾告訴他，外賣員送來的飯都冷了，「當時（外賣員）態度不是很好，說你愛吃不吃」。

