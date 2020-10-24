專家建議陸取消圍堵政策？　吳尊友：只要開放700萬人感染

▲新冠病毒檢測。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

全球新冠肺炎確診病例截至23日突破4100萬例。秋冬季來臨，大陸民眾擔心第二波疫情的來襲？根據大陸媒體《中國新聞週刊》報導指出，大陸首席流行病學專家吳尊友表示，「外防輸入政策一定要持續，因為全球疫情兩年內緩解，情況非常不樂觀，我們一放開就前功盡棄，依照目前人口數將會超過700萬人感染。」

大陸媒體《中國新聞週刊》獨家專訪大陸疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友，他首先表示，「外防輸入」策略必須持續！前面我們講的不能放，是指的不能無原則放開，但我們可以基於我們的可承受能力，穩步推進放開。

吳尊友進一步指出，歐洲國家疫情反彈十分嚴重，多個國家都超過了春季的那波疫情。也就是說，目前這樣嚴峻形勢，我們除了公共衛生措施，戴口罩、洗手、保持社交距離以外，短時間內還沒有特別有效的控制手段。全球疫情短時間內要想緩解是十分困難的。

▲北京首都機場至今實行圍堵政策，嚴防境外移入。（圖／記者任以芳攝）



有些大陸專家說要放開其他國家入境，吳尊友表態不支持，他說，大陸主要是來自全球的壓力，這個壓力取決於防疫策略。對歐美國家來說，呼籲放開可以理解，因為他們疫情很嚴重，放開不放開對他們國家來說影響不大，對我們就不一樣的。「如果我們一放開，前面所有努力都前功盡棄。」

吳尊友進一步分析，「按照大陸人口數在全球的佔比以及全球目前的新冠感染率、病死率做個推算，如果放開，大陸會有700萬人感染，20萬人死亡，這個代價了不得，沒辦法接受！」

▲大陸所有醫院嚴守防疫規則。（圖／記者任以芳攝）

該報導指出，如果要持續圍堵政策，大陸目前第七版新冠疫情防控方案，將入境「非4類」人員14天集中調整「7+7」，未來對於入境人員的隔離政策是否還有進一步調整的空間，比如說縮短集中隔離，增加居家隔離時間？吳尊友也表示，「不宜再進一步縮短集中隔離，這樣風險還是比較大的，因為一個人感染新冠以後，他的排毒時間、傳染性最強的時段，大約是7天。

吳尊友說，「如果一個人在境外感染，入境後7天核酸檢測呈陰性回家隔離，再出現陽性的幾率已經大大下降。如果將7天縮短到3天，」這就不敢確保居家隔離再出現陽性風險性會有多低。制定「7+7」策略，這是根據對新冠排毒規律的認識進行的一種科學調整。

▲吳尊友認為全球兩年內疫情很難緩解。（圖／路透）

未來，全球疫情什麼時候能緩解？吳尊友回應，「短期內可能性不大，從南半球和北半球來看，南半球居住人口佔全球人口10%左右，北半球佔了大約90%。過去9個月中，如果把大陸除外，那麼大部分北半球國家都沒有經過冬天的疫情，將大陸包含進去，也只是經過了一個冬天疫情的尾巴。

吳尊友強調，「過去9個月，疫情最嚴重的是美洲，冬季的南美疫情更嚴重。因此，在即將到來的呼吸道傳染病比夏季嚴重的冬天，全球的疫情只能說非常不樂觀。」未來，即便有疫苗了，估計兩年內的話還是有巨大的挑戰。